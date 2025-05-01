SKY-HI¡¢¡Ö1²¯±ß·ëº§º¾µ½¡×ÊóÆ»¤ÎBE¡§FIRST»°»³¤Ë ¡È½èÊ¬¥Ê¥·¡É ¤Î·ã´ÅÂÐ±þ¡Ä¸µº§Ìó¼Ô¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Ä»ý¤ÁÆ¨¤²¤Ç²»¿®ÉÔÄÌ¡×Ë½Ïª
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦R¤Á¤ã¤ó¤È¤Îº§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢BE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëSKY-HI¤Ï¡¢4·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç»°»³¤Ø¤Î½è¶ø¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¼ºË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢R¤Á¤ã¤ó¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿»°»³¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤ä1000Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé»þ·×¤ò¹×¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»°»³¤µ¤ó¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëº§Ìó²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°»³¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ï¡¢²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È´Ø·¸¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÔÁÐÊý¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³Û¤¬³Û¤Ç¤¹¤·¡¢ÊóÆ»¸å¤ËR¤Á¤ã¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°¼ÁÀ¤«¤é¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊóÆ»¸å¡¢¡Ö¸µº§Ìó¼Ô¤Ë1²¯±ß¹×¤¤¤ÀR¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTuber¡¦¥Ò¥«¥ë¤ÈR¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£R¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÊý¤Î¡¢°ìÈÌ¤Î´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¿´Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº§Ìó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦²ÈÂ²¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç¤¤¤¼Ö¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2¿Í¤Ç»È¤¦¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ë¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È»ö¤ÎÅ¿Ëö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢»°»³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇã¤Ã¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤È¤«¤âÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¤È¤«¼è¤Ã¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»°»³¤Î ¡È°¹Ô¡É ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£²óSKY-HI¤¬²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½èÊ¬¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦·ã´ÅÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢SKY-HI¤Ï¡ÔRYOKIËÜ¿Í¤È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¤Îµ¢¹ñ¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆºÆÅÙ²ñÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ô°ìÊý¤ÇËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼áÌÀ¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤äÀìÌç²È¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢·ëº§º¾µ½Åù¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô¸òºÝ´Ø·¸¤«¤é¤â¤Ä¤ì¤ë¡¢Ù¹¤ì¤ëÍÍ¤Ê»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÍî¤ÁÅÙ¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡Õ¤Ê¤É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô»ö¼Â¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ø¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´þÂ»¤·¤¿¤«¤éÂ¨½èÈ³¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢2ÅÙ¤ÈÃ¯¤Ë¤â¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÀë¸À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½Ê¸¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÆÅÙ¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢SKY-HI¤Î²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ö´Å¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤éSKY-HI¤Ï¹Í¤¨Êý²þ¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È»×¤¤¤ä¤ì¤¿¤êÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£°¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿½÷À1¿Í»×¤¤¤ä¤ì¤º¡¢»öÌ³½ê¤âËÜ¿Í¤â¶â¤Å¤ë°·¤¤¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¾°¹¹¶â¤Å¤ë¤È¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Õ
¡ÔË¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©ÁÐÊý¹ç°Õ¤Ê¤é¡¢ÊÖ¤·¤¿¤é¡©¼Ö¤â¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤â¡¢¿Æ¤Î»õ²Ê¼£ÎÅÂå¤â¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤¬»×¤¦¤Î¡©¡Õ
¡¡»öÌ³½ê¤Ïµö¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£