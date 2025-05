¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥â¥ë¥¬¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×

ザ・ルーシー・カンパニーがマネージメントする、企業コラボ多数・大人気のオーストラリアアーティスト「モルガ(MULGA)」が行う子供たちにみんなで絵を描く楽しみを教えるワークショップを、沖縄ファミリーマート協賛で沖縄こどもの国 Okinawa Zoo & Museumにて2025年5月4日(日)、5日(月)に開催します。

アーティスト・モルガのワークショップ

日程 : 2025年5月4日(日)、5日(月)

場所 : 沖縄こどもの国 ワンダーミュージアム内にて

人数 : 予約不要、1回につき20名程度を予定

(定員に達しましたらその回は終了となります)

開催数: 1日3回を開催

(1)10:00〜11:00/(2)13:30〜14:30/(3)16:00〜17:00

内容 : モルガと一緒にトートバッグに絵を描き色付け、記念撮影

参加費: 1,000円

協賛 : 沖縄ファミリーマート

≪整理券配布≫

〇配布時間:(1)9:30〜 (2)(3)12:30〜

〇配布場所:ワンダーミュージアム 地下一階 ワークショップ会場「光のアトリエ」前

詳しくは下記までお問い合わせくださいませ。

沖縄こどもの国

TEL:098-933-4190 [受付]9:00〜18:00(休園日除く)

ザ・ルーシー・カンパニーがマネージメントする、企業コラボ多数・大人気のオーストラリアアーティスト「モルガ(MULGA)」が行う子供たちにみんなで絵を描く楽しみを教えるワークショップを、沖縄ファミリーマート協賛で沖縄こどもの国 Okinawa Zoo & Museumにて2025年5月4日(日)、5日(月)に開催!

沖縄のみなさんやこの時期に沖縄に遊びにこられるみなさんなど、予約不要で子供たちが参加でき、モルガと一緒に楽しく絵を描きながら世界でひとつのオリジナルマイバッグをつくれます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post こどもの国でオリジナルマイバッグづくりイベントを開催!アーティスト・モルガのワークショップ appeared first on Dtimes.