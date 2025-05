ED¡¦ÁáÏ³¡¦AGA¼£ÎÅ¤òÃËÀ­¸þ¤±¤ËÄó¶¡¡ª¹¯±Ñ²ñ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÉÍ¾¾Ä®±¡¡×

康英会 ユナイテッドクリニックグループは、国内10院目となる「浜松町院」を2025年5月1日(木)に開院します。

康英会 ユナイテッドクリニックグループ「浜松町院」

康英会 ユナイテッドクリニックグループは、国内10院目となる「浜松町院」を2025年5月1日(木)に開院。

ユナイテッドクリニックは、男性専門の自由診療クリニックとして、ED(勃起不全)・早漏・AGA(男性型脱毛症)など、デリケートなお悩みに特化した医療サービスを全国で展開しています。

全スタッフが男性で構成されており、相談しづらい内容でも安心して受診いただける環境を整えています。

診察からお薬の処方までをワンストップで行う院内処方体制により、プライバシーに配慮したスムーズな診療を実現しています。

今回開院した浜松町院は、ユナイテッドクリニックとして国内10院目の拠点となります。

JR浜松町駅および都営地下鉄大門駅から徒歩数分と、通院しやすい好立地に位置しており、仕事帰りや休日にも利用いただきやすい環境です。

今後も地域の皆様に信頼される医療機関を目指し、一人ひとりの悩みに真摯に向き合っていきます。

ユナイテッドクリニック浜松町院の詳細は以下より確認してください。

■ユナイテッドクリニック浜松町院 内観

内観1

内観2

内観3

■ユナイテッドクリニック浜松町院 院長

深井 道介

【経歴】

1991年 岡山大学医学部附属病院

1994年 福山第一病院

1995年 姫路赤十字病院

1996年 国立岡山病院

1997年 あしもり内科クリニック

2004年 第一生命保険株式会社

2007年 茅ヶ崎中央病院

2014年 川崎協同病院

2016年 株式会社リコー

2016年 セラヴィ新橋クリニック

2025年 ユナイテッドクリニック浜松町院

【院長コメント】

EDや早漏、AGAといった男性特有の悩みはなかなか人には相談しにくいものです。

同院のスタッフは全て男性ですのでご安心ください。

お薬も院内処方のため薬局に行く煩わしさもありません。

ユナイテッドには「結びつき」といった意味があります。

我々と患者さまが結びつき、より多くの男性の悩みを解消できればと考えています。

皆様の来院を心よりお待ちしています。

■ユナイテッドクリニック浜松町院の基本情報

所在地 :東京都港区浜松町一丁目27番10号 バッカス第三ビル4階

電話番号:03-6381-5039

診療時間:月曜〜土曜 11:00〜20:00

日曜日・祝日 10:00〜17:00

■各院の情報

ユナイテッドクリニックについて

・池袋駅前院

豊島区西池袋1-28-7 ニイミビル7F

03-6907-1942

・新宿西口院

東京都新宿区西新宿7丁目1-10 守矢ビル8階

03-6908-8347

・渋谷駅前院

東京都渋谷区道玄坂2-30-4 玉久ビル4階

03-6427-0522

・大宮院(ユニティクリニック)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1-1 コトブキビル6階

048-871-7302

・上野駅前院(ユニティクリニック)

東京都台東区上野7-3-2 GE上野駅前ビル 6階

03-6802-7972

・浜松町院

東京都港区浜松町一丁目27番10号 バッカス第三ビル4階

03-6381-5039

・横浜駅前院

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 第7浅川ビル 4階A室

045-594-9983

・大阪梅田院

大阪府大阪市北区太融寺町8-2 エーワンビルディング8階801号室

06-6484-9633

・大阪なんば院

大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル5階502号室

06-4256-2877

・神戸三宮院

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル 604号

078-855-3788

ユナイテッドクリニックHP

ユニティクリニックHP

