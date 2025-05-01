¶õµ¤À¶¾ô¡¦Ã¦½¡¦½ü¼¾¤ò1Âæ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢Ç¯Ãæ²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡ª¤è¤êÀ¶·éÀ¤¬Áý¤·¤¿¡¢»°É©ÅÅµ¡¡ÖÈþ¶õ´¶¡×¿·¥â¥Ç¥ë
»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢¶õµ¤À¶¾ô¡¢Ã¦½¡¢½ü¼¾¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¶õÀ¶Ã¦½½ü¼¾µ¡¡ÖÈþ¶õ´¶¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖMJ-PHDV24YX¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£5·î1ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
µ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶õµ¤¤ÎÇº¤ß¤Ë1Âæ¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÂæ¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´Àá¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤è¤êÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¡Ö¶õÀ¶¡¦Ã¦½¡¦½ü¼¾¡×¤ò¼«Æ°ºÇÅ¬²½
¼¼Æâ¤Î¾õ¶·¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢±¿Å¾¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥ª¡¼¥È¡×¥â¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¼¾ÅÙ¡Ê¡Ü²¹ÅÙ¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¥Ë¥ª¥¤¥»¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¹â´¶ÅÙ¥À¥¹¥È/¥Û¥³¥ê¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¹â´¶ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¼¾ÅÙ¡¢²¹ÅÙ¡¢À¸³è½¡¢PM2.5¤ä²ÖÊ´¡¢¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¤Þ¤¹¡£¸¡ÃÎ¤·¤¿¶õµ¤¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö½ü¼¾¡×¡Ö¶õÀ¶¡¦Ã¦½¡×¤Î±¿Å¾¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò960¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤éºÙ¤ä¤«¤Ë¼«Æ°À©¸æ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»°É©ÅÅµ¡ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥×¡×µ»½Ñ¤âÅëºÜ¡£¤³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬¼«Æ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¥â¡¼¥É¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬³«¤¡¢º¸±¦¤«¤é¤ÎµÛµ¤¤òÄ¾ÀÜÇ®¸ò´¹´ï¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë½ü¼¾¡£¶õµ¤¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬ÊÄ¤¸¡¢Á´¤Æ¤ÎµÛµ¤¤¬¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼·²¤òÄÌ²á¤¹¤ë¶õÀ¶¡¦Ã¦½±¿Å¾¤Ë¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¶õµ¤¤â±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ½ü¼¾¤â¹Ô¤¦Æ±»þ±¿Å¾¤È¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¥±¥¢¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹âµ¡Ç½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÇÍ³²Êª¼Á¡¦±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤ò½üµî
¶õµ¤À¶¾ô¡¦Ã¦½µ¡Ç½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢3¤Ä¤Î¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥«¥Ð¡¼¡Ë: ËÜÂÎ¤ÎºÇ¤â³°Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤äÈæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¥Û¥³¥ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¹âÀÇ½HEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: 0.3¦Ìm¤ÎÈùÎ³»Ò¤ò99.97%°Ê¾åÊá½¸¤¹¤ëHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ê¢¨JEM1467¤Ë´ð¤Å¤¯È½Äê´ð½à¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¶Ý¡¦²ÖÊ´¡¦¥À¥Ë¤Î¥¢¥ì¥ëÊª¼Á¤Ê¤É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¼«ÂÎ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¶Ý¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¥¢¥ì¥ëÊª¼Á¡Ê¢¨3¡Ë¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆÃ¼ì²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢24m3¤Î»î¸³¶õ´Ö¤Ç27Ê¬¤Ç99%ÍÞÀ©¤¹¤ëÀÇ½¡Ê¢¨4¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÀÃº¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈùºÙ¤Ê·ê¤ò»ý¤Ä³èÀÃº¤¬¡¢¥¿¥Ð¥³½¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È½¡Ê¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¢¨7¡Ë¡¢À¸¥´¥ß½¡Ê¿Ý»À¢¨8¡Ë¡¢·úºà½¡Ê¥È¥ë¥¨¥ó¡¢¥¥·¥ì¥ó¡¢¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ê¤É¡Ê¢¨9¡Ë¡¢ÎÁÍý½¡Ê¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¢¨9¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½¤òµÛÃå¤·¡¢Ã¦½¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÌó3Ç¯¤Ç¤Î¸ò´¹¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë½ü¼¾¤È¾Ê¥¨¥Í¡¦ÀÅ²»À¤òÎ¾Î©¡¢À¶·éÀ¤â¸þ¾å
½ü¼¾µ¡Ç½¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£»°É©ÅÅµ¡ÆÈ¼«¤Î¡Ö»°ÎóÇ®¸ò´¹´ï¡×¤È¡¢Çö·¿²½¤·¤¿¥µ¥Ö¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é1Æü¤¢¤¿¤ê24.0L¡Ê¢¨½ü¼¾¶¯¥â¡¼¥É»þ¡Ë¤Î¹â¤¤½ü¼¾Ç½ÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¾Ê¥¨¥Í±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
±¿Å¾²»¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É©ÅÅµ¡ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¿¡¼¥Ü¥¤¥ó¥·¥í¥Ã¥³¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ë¤è¤êÁ÷É÷²»¤òÄã¸º¡£½ü¼¾¼å±¿Å¾»þ¤Ç32dB¡¢¶õÀ¶¡¦Ã¦½¼å±¿Å¾»þ¤Ç¤Ï26dB¤È¤¤¤¦ÀÅ²»À¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÉÑÈË¤Ë¿¨¤ì¤ëÇÓ¿å¥¿¥ó¥¯¤Î¤Õ¤¿¤Ë¹³¶Ý²Ã¹©¤òºÎÍÑ¡£¤è¤êÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ë ¡Ú»î¸³µ¡´Ø¡Û(°ìºâ)ÆüËÜ¿©ÉÊÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú»î¸³ÊýË¡¡Û3 cm ¡ß3 cm³Ñ¤ËÀÚÃÇ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÁÇºà¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹ÉâÍ·±Õ¤òÅ©²¼¤·¼¼²¹¤Ç24»þ´ÖÊÝÂ¸¤·¤¿¸å¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷²Á¤òÂ¬Äê¡Ú»î¸³ÂÐ¾Ý¡Û¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉÕÃå¤·¤¿1¼ïÎà¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹(»î¸³·ë²Ì)99¡óÍÞÀ©(24»þ´Ö¸å)¡£
»°É©ÅÅµ¡
¶õÀ¶Ã¦½½ü¼¾µ¡¡ÖÈþ¶õ´¶¡× MJ-PHDV24YX
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§14Ëü800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2 ¡Ú»î¸³µ¡´Ø¡Û(°ìºâ)¥«¥±¥ó¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú»î¸³ÊýË¡¡Û JIS L 1902 ¶Ý±ÕµÛ¼ýË¡¡Ú»î¸³ÂÐ¾Ý¡Û¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉÕÃå¤·¤¿1¼ïÎà¤Î¶Ý¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û99¡óÍÞÀ©(18»þ´Ö¸å)¡£
¢¨3¡Ú»î¸³µ¡´Ø¡ÛÅìµþ´Ä¶¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¦µæ½ê¡Ú»î¸³ÊýË¡¡ÛELISA Ë¡¡Ú»î¸³ÂÐ¾Ý¡Û¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉÕÃå¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó(¥À¥Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡¢¥¹¥®¥¢¥ì¥ë¥²¥ó)¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û99¡óÍÞÀ©¡£
¢¨4 ¡Ú»î¸³µ¡´Ø¡Û(°ìºâ)ÆüËÜÁ¡°ÝÀ½ÉÊÉÊ¼Áµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú»î¸³ÊýË¡¡Û24m³¤Î»î¸³¶õ´Ö¤ÇÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñµ¬³Ê(JEM1467)¤ÎÀÇ½É¾²Á»î¸³¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡Ú»î¸³ÂÐ¾Ý¡ÛÉâÍ·¤·¤¿1¼ïÎà¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹ ¡ã»î¸³·ë²Ì¡ä27Ê¬¤Ç99%ÍÞÀ©¡£
¢¨5 Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ò´¹ÌÜ°Â:3Ç¯(JEM1467¤Ë¤è¤ë)1Æü¤Ë¥¿¥Ð¥³5ËÜ¤òµÛ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¸ò´¹»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨6 ¡Ú»î¸³ÊýË¡¡ÛÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñµ¬³Ê(JEM1467)¤Ë¤è¤ë¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û½üµîÎ¨83%¡£¥¿¥Ð¥³¤ÎÍ³²Êª¼Á(°ì»À²½ÃºÁÇ)¤Ï¡¢½üµî¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨7 ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡§¡Ú»î¸³ÊýË¡¡ÛJEM1467¤Ë¤è¤ë¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û½üµîÎ¨99%¡£
¢¨8 ¿Ý»À¡§¡Ú»î¸³ÊýË¡¡ÛJEM1467¤Ë¤è¤ë¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û½üµîÎ¨99%¡£
¢¨9 ¥È¥ë¥¨¥ó¡¢¥¥·¥ì¥ó¡¢¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»î¸³·ë²Ì¤Ï¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ÎÃí¼á¤ò»²¾È¡£¼Â»ÈÍÑ´Ä¶²¼¤Ç¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï»þÈ¯À¸¤·Â³¤±¤ë¥Ë¥ª¥¤À®Ê¬¤ÏÁ´¤Æ½üµî¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£