¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥óº´Æ£·Ê¸ê(JO1)ÅÐÃÅ¡ª±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡ÙÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È

エンターテインメント史を塗り替える超大作を次々と世に送り出し、世界中に衝撃と興奮を届けてきたマーベル・スタジオ。

その注目の最新作にして、マーベル・スタジオの歴史を大きく動かすのではと噂される新チームの活躍を描いた『サンダーボルツ*』がいよいよ2025年5月2日(金)劇場公開!

ROAD TO THE AVENGERS!『サンダーボルツ*』前夜祭イベント

開催日:2025年5月1日(木)

『サンダーボルツ*』は、過去に悪事を犯しながらも、アベンジャーズに代わって世界に襲いかかる危機に立ち向かうことになった、“最強”でも、“ヒーロー”でもない、〈超クセ強な無法者〉チーム〈サンダーボルツ*〉誕生の物語――。

〈サンダーボルツ*〉は、ブラック・ウィドウ(ナターシャ)の“妹”で、かつてロシアのスパイ機関で強制的に養成された一流の暗殺者エレーナや、悪の組織ヒドラに洗脳され暗殺兵器となるも、本来の人格を取り戻しまとめ役として戦う孤高の超人兵士ウィンター・ソルジャー/バッキーなど総勢6名の新チーム。

〈超クセ強な無法者〉チーム〈サンダーボルツ*〉の戦いが、いよいよ2025年5月2日(金)に幕開けを迎えます!

日本公開を前日に控えた5月1日(木)、《ROAD TO THE AVENGERS!『サンダーボルツ*』前夜祭イベント》を開催。

イベントには、エレーナ役の田村睦心さん、

MCUでお馴染みウィンター・ソルジャー/バッキー役の白石充さん、

マーベル作品で主要キャラクターを演じるのは初となる、物語の重要な鍵を握る謎の男・ボブ役の梶裕貴さんの日本版声優の3名が登壇!

そして、『サンダーボルツ*』が2026年公開予定『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』での活躍も期待される新チームを描く物語ということで、マーベル声優として、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでロケットを演じた加藤浩次さん、

マンティスを演じた秋元才加さんも登壇!

さらには、かねてよりマーベル作品の大ファンを公言している佐藤景瑚さん(JO1)もスペシャルゲストとして駆けつけました!

田村睦心さん:

『サンダーボルツ*』はあんまり華やかではない感じのメンバーですけれども、昔悪さをしまして、でも魅力的な、優しい気持ちも持っている楽しい人たちのチームですね。

フローレンス・ピューさんが表情でしっかりお芝居してくださっていて、それだけでもすごい伝わってきますね。

白石充さん:

『サンダーボルツ*』はバラバラ。みんな自分のことしか考えていない。でもそれには理由があるんですよね。自分が抱え込んできたものと戦ってきたんだなっていうのもあります。

彼は本当に気のいいお兄さんのように登場して、その次は暗殺者、その洗脳が解けても過去の罪に囚われ続けて、下を向いて生きている。ようやく前を向いてこうやって新しい仲間と出会っています。

梶裕貴さん:

公開前に呼んで何をしゃべらそうって言うんだってちょっと思ってますね。今日はボブ役だけじゃなくて、セントリーというキャラクター名がしれっと解禁されて。もっと言うと今の流れてるPVの中にある僕らしき声が聞こえたとして、それが誰の声なのかっていうところが1個言えることかなと。

僕ってオーディションなんですよ。だからそのときにもし合格したら今後も何かで出てくるかもしれないねぐらいの感じだったんすけど、合格して本当にアフレコが始まるまでの間にこれが発表されてアベンジャーズの作品に出るんだっていう驚きがありました。

加藤浩次さん:

今までのマーベルと全然違うって皆さん思った方がいいかもしれませんね!これは世界的には本当に当たってていろんな角度で評判がいいって話を聞きました。

この人たちが今後どういろんなものに関わっていくのか、そこも楽しみになる。ここがポイントになって、今までの作品を見てない方でも、ここから見始めるってことも全然可能だと思います。

秋元才加さん:

私はガーディアンズとなんか似てるじゃないですけど、なんか1人1人が曲者感があったり欠点があったり個性があるメンバーがちょっとずつ力を合わせていくっていう人間ドラマがめちゃめちゃ面白くてシンパシーを感じました。

今まで散りばめられたドラマシリーズであったりエンドゲームのあといろんな作品出てますけど、そこのキャラクターとかいろんな伏線が繋がっていくのが楽しみです。

佐藤景瑚さん(JO1):

僕もめっちゃくちゃ面白かったですね。本当に加藤さんが言った通り、全く別のヒーローたちだったんですけど、なんか本当にこいつらに任せていいかって最初思っちゃったんですけど、そういうメンバーですよね。そういうメンバーなんですけどすごい勇気をもらいましたね。

推しキャラは僕はやっぱレッド・ガーディアンですね!

最後に、田村さんからメッセージ。

「この作品は楽しいシーンがいっぱいあって、泣ける映画でもあって、仲間っていいなって優しい気持ちになれる作品になっていると思います。日本語吹き替え版、すごくいい出来になっています。どうぞよろしくお願いします!」

マーベル映画『サンダーボルツ*』作品紹介

原題:『Thunderbolts*』

公開日:2025年5月2日(金)(US公開日:2025年5月2日)

監督:ジェイク・シュライアー(『ペーパータウン』)

キャスト:フローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバー、セバスチャン・スタン、ワイアット・ラッセル、オルガ・キュリレンコ、ハナ・ジョン=カーメン、ジュリア・ルイス=ドレイファス

日本版声優:田村睦心、白石充、大塚明夫、藤貴子、鈴木達央、田中理恵、中村千絵、梶裕貴、伊瀬茉莉也

