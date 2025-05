°å³ØÇî»Î¡¡¾å¼Ô °êÉ×»á´Æ½¤¤Î²¹³èÀìÌç¥µ¥í¥ó¡ª¥ß¥Ä¥Ð¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖÆüËÜ°ì²¹³èÆ²¡×

ミツバファクトリーは、岡山大学名誉教授・医学博士 上者 郁夫氏監修のもと、「体温を1℃上げること」に着目した温活専門サロン「日本一温活堂」を2025年5月17日(土)に開業します。

ミツバファクトリー「日本一温活堂」

所在地 : 岡山県岡山市東区西大寺松崎215-6

営業時間 : 9:00〜20:00(年中無休)

電話 : 086-238-3533

メール : info@temomiya.jp

オープン日: 2025年5月17日(土)

ミツバファクトリーは、岡山大学名誉教授・医学博士 上者 郁夫氏監修のもと、「体温を1℃上げること」に着目した温活専門サロン「日本一温活堂」を2025年5月17日(土)に開業。

このサロンは、医学的知見に基づいた温熱プログラムと専門スタッフによる手技アプローチを融合させた、全国初※の温活専門施設です(※同社調べ)。

日本人女性の約8割が抱える「冷え」。

肩こり・不眠・更年期・免疫力低下・代謝不良──

これらすべての根本には、“体温の低下”が深く関与していることが、最新の医学研究から明らかになっています。

体温を上げることの可能性に迫る──

女性の8割が感じる「冷え」や、慢性的な疲労感、睡眠の質の低下、自律神経の乱れ。

こうした悩みの根底にある“低体温”というキーワードに、最新の研究が注目を集めています。

監修者である上者教授は、「ヒートショックプロテイン(HSP)の活性化」や「深部体温の変化」が、健康維持やQOL向上に寄与する可能性を示唆。

サロンでは、科学的アプローチを通じて、“温める”ことの価値を再発見します。

【「日本一温活堂」が注目される理由】

(1) 医学博士監修のプログラム設計

上者教授の研究をベースに、「体温上昇による生体反応」に着目した独自の温活メソッドを開発。

(2) 岡山発!特殊岩盤マット「太陽のシート」導入

岡山大学名誉教授との共同開発による温熱マットを使用し、横になるだけで全身の深部をじんわり温める環境を提供。

(3) 全スタッフが「岩盤メディカルアドバイザー」資格を取得

身体と温熱の知識を備えた専門スタッフが、個々の悩みに寄り添った温活ケアを実施。

(4) 奇跡の天然鉱石「皇輝石」使用

岡山の秘境で採掘される鉱石が持つ遠赤外線特性に注目し、自然の力を取り入れた温活体験を実現。

【注目トピック】“冷え”だけじゃない──花粉やストレスにも新提案

ある体験者からは、「平熱が3ヶ月で約0.8℃上がった」という声も。

こうした事例に基づき、温活が自律神経のバランスや季節性の不調にも前向きな影響を与える可能性が期待されています。

