¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¸µ¥Þ¥ó£Ã¡¢¸µ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ä¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ²¦¼ê¤ÎÀîºê¡¢·è¾¡¤â»ñ¶âÎÏ¤¢¤ëÆñÅ¨¤¬Áê¼ê¡¡£Á£Ã£Ì£Å
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë¤Î½à·è¾¡¤¬£³£°Æü¡¢½¸Ãæ³«ºÅÃÏ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¤¬¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ò£³¡½£²¤ÇÇË¤ê¡¢½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡±¿Ì¿¤Î·è¾¡¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¸áÁ°£±»þÈ¾¡¢¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ò¥é¥ë¤È¤Î¥µ¥¦¥¸ÀªÂÐ·è¤ò£³¡½£±¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½êÂ°Áª¼ê¤Ë¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£Æ£×¥Õ¥£¥ë¥ß¥Î¡¢¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤Î£Æ£×¥Þ¥Õ¥ì¥º¡¢¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê£Í£Æ¥±¥·¥¨¡¢¸µ¥Á¥§¥ë¥·¡¼£Ç£Ë¥á¥ó¥Ç¥£¤é¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ëÆÃÍ¤Î¹ë²÷¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤µ¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¿ï°ì¡£½à·è¾¡¤Ï£²£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÆüÄøÌÌ¤ÇÀîºê¤è¤ê£±ÆüÊ¬¤ÎÍ¾Íµ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°¿ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë£²ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¡È£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¤ÏËÜµòÃÏ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£