À°·ÁÁí³Û6000Ëü±ß½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢30ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½êÀßÎ©¡Ö²ñ¼Ò¤Î¹¬±¿¤È¹¬Ê¡¤òµ§¤Ã¤Æ¡×
Áí³Û6000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¿ÈÈþÍÆÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Òelu¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤Ï¼«¿È¤Î¶á±Æ¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ø³ô¼°²ñ¼Òelu¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡Öelu¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç"¿À¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿"¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¹¬±¿¤È¹¬Ê¡¤òµ§¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
È¯É½¤ÎÆ±Æü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬¤Ï¡Ö30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÆü¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃÈ¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬¤ÏºòÇ¯4·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6000Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÏÓ¡¢¿¬¡¢µÓ¤Î»éËÃµÛ°ú¡×¡ÖÎ¾ÌÜËäË×¡Ê5²ó¡Ë¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ»éËÃ°Ü¿¢¡×¡Ö¤³¤á¤«¤ß»éËÃ°Ü¿¢¡×¡Ö¥¯¥Þ¼è¤ê¡¢»éËÃ°Ü¿¢¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶»Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¶»¤Ï°äÅÁ¤ÇË¶»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¡¸å¡¹ÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹üÀÚ¤ê¤ä¥·¥ê¥³¥óË¶»¡¢¥Ò¥¢¥ëÃíÆþÈ¿ÂÐÇÉ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£