¥Ç¥Ó¥å¡¼ÇÛ¿®¤Ï5·î24Æü¤Ë·èÄê¡ª¤¦¤ª¤à¤¹¤á¡Ö¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡×

VTuberプロジェクト「うおむすめ」のティザーPVを2025年5月1日(木)に公開しました。

うおむすめ「ティザーPV」

メンバーそれぞれの個性が溢れる動画が見ることができます。

また、メンバー公式Xも本格始動。

2025年5月24日(土)には、デビュー配信を実施します。

◆メンバー公式X

「うおむすめ」1期生のメンバー公式Xが始動しました。

動画公開のお知らせや配信情報はもちろん、各メンバーのありのままの姿が楽しめます。

◆デビュー配信

うおむすめデビュー配信決定!2025年5月24日(土)20:00〜

メンバーのデビュー配信は2025年5月24日(土)に決定!

詳細は後日発表、続報をお待ちください。

■キャラクターデザイン

【担当クリエイター】

Noyu先生

りいちゅ先生

WERI先生

■Live2Dモデラー

【担当クリエイター】

Date(ダテ)先生

