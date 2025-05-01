¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¡ÉÄ¶¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¿À²óÈò¡×¢ªÄ¶Àä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤¿
¡¡°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢²ÚÎï¤¹¤®¤ë¥Ð¥Ã¥¯Å¾²óÈò¡£¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡È¿À¥à¡¼¥Ö¡É¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¼Â¶·¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥Ã¥¯Å¾¡È¿À²óÈò¡É
¡¡4·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30¡ËWWE NXT¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇWWE½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÏÃÂê¤Î¡É¶ÚÆù¥à¥¥à¥½÷»Ò¡É¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¤Ë³®Àû¤·¶Ã¤¯¤Ù¤¥à¡¼¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½øÈ×¤Î¥¤¥è¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤À¡£»î¹ç½øÈ×¡¢¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¡£Èà½÷¤Ï¥¤¥è¤ò¥í¡¼¥×ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤«¤é¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤ë
¡¡Áê¼ê¤ò´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤ËÂÐ¤·¥¤¥è¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë²óÈò¤·¡¢½Ö»þ¤ËÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£¤³¤Î²ÚÎï¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ÈÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏWWE NXT¤Î¸ø¼°XÅê¹Æ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¤¥è¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î½÷²¦¡×¤ä¡Ö¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤òºî¤ë¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Ò¡¼¥ëÏ©Àþ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¡×¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¤¥è¤À¤¬¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤Î²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¡¢¥¤¥è¤ÏÆÀ°Õ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¡×¤ò·è¤á¡¢¸«»ö¾¡Íø¡£Àè½µ¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤ËÍí¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÊóÉü¤È¤·¤ÆNXT¤ËÅÐ¾ì¤·°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÅØ¤á¤¿¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤ä¥¸¥å¥ê¥¢¤ä¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤éNXTÀª¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved