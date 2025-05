¾åÉÊ¤Ê¿·ºî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªBLOOM¡ÖBLOOM2025 Summer Collection¡×

「BLOOM」は、「BLOOM2025 Summer Collection」を販売開始します。

「BLOOM」は、「BLOOM2025 Summer Collection」を販売開始!

■CONCEPT:&feminine

<BLOOM2025 Summer Collectionのコンセプトは“&feminine”>

可愛いだけじゃ2025年の夏はものたりない。

もっと自由に、愛らしく。

一歩先へ。

BLOOMらしく再解釈したフェミニンジュエリーはこの先もずっと寄り添ってくれるこの夏の相棒ジュエリーに。

<販売店舗>

・BLOOM全店舗(2025年4月26日(土)より発売開始)

・公式オンラインストア(2025年4月18日(金)より先行発売開始)

■TOPICS 1:大人に似合うハートジュエリー

BLOOM 2025 サマーコレクションでは、大人女子のための甘すぎないハートモチーフのコレクションが登場。

新作のハートコレクションは愛らしくチャーミングなハートモチーフでカラーは上品でキュートなホワイトと、コーデの締めカラーとしてもおすすめな、甘さを抑えたブラックの2色展開。

さりげなくスイートなコーデのアクセントとしてはもちろん、地金ジュエリーとのレイヤードなどもおすすめです。

<商品情報>

ハートネックレス :ホワイト:K10WG/ブラック:K10YG 各27,500円(税込)

ハートブレスレット:ホワイト:K10WG/ブラック:K10YG 各22,000円(税込)

ハートピアス :ホワイト:K10WG/ブラック:K10YG 各25,300円(税込)

■TOPICS 2:素材にもこだわりたい大人女子へ

シンプルでベーシックなデザインにほんのりフェミニンのかおるBLOOMらしい雫モチーフの地金ジュエリーは、大人×曲線のデザインが似合う、顔タイプフェミニンさんにおすすめのジュエリー。

スライドチェーンで、どんなお洋服にも合わせやすいのも嬉しいポイント。

<商品情報>※左から順に

ネックレス:K18YG/dia 66,000円(税込)

ネックレス:Pt/dia 55,000円(税込)

ピアス :K18YG 66,000円(税込)

ピアス :Pt 55,000円(税込)

■TOPICS 3:毎日のコーデにさりげなく願いを込めて

毎日のコーデにさりげなく願いを込めて

夏に人気のフープピアスをBLOOMらしいフェミニンなモチーフで表現した、新作ピアスは幸運モチーフのクローバーと愛らしいハートモチーフの2種類。

どちらも甘すぎないデザインで、この夏のお守りジュエリーとしてさりげなくモチーフジュエリーをコーデに取り入れたい方におすすめです。

<商品情報>※左から順に

クローバーピアス:K10YG 30,800円(税込)

ハートピアス :K10YG 30,800円(税込)

