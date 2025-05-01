´µ¼ÔÃÄÂÎÆÈ¼«¤Î°ÖÎîº×¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëºäËÜ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê¼êÁ°¡Ë¡á1Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ¸©¿åËó»Ô

¡¡ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶­Áê¤È¿åËóÉÂÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌ¤¬2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤­¤Ê²óÅú¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯Á°¤ËÈ¯¸À¤ò¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤ëÃæ¡¢ÀõÈø»á¤Ï½éÆü¤Îº©ÃÌ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò3Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÌäÂê¤Î¾ÜºÙ¤Ê·Ð°Þ¤òÇÄ°®¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢ÃÄÂÎÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤¬¤¯¤¼¤ó¤È¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

¡¡¿åËóÉÂÈï³²¼Ô¤Î²ñ¤ÎÃæ»³ÍµÆó»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê71¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é»ö¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÊÌäÂê¤Î¡Ë¸¶ÅÀ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯ÀÚ¤ê¤ÎËÜ¼Á¤òºÇ¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¡£ÅöÁ³°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÀõÈø»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤¬¤¯¤¼¤ó¤È¤·¤¿¡£´Ä¶­¾Ê¤¬ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤º¡¢Áí³ç¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£

¡¡¼ê¸µ¤Î½ñÌÌ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÀõÈø»á¡£

¡¡ÂÛ»ùÀ­´µ¼Ô¤ÎºäËÜ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÂç¿Ã¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿Ê×¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È²ù¤·¤¤¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£

µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÀõÈø´Ä¶­Áê¡á1Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ¸©¿åËó»Ô