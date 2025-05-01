³¹Êâ¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö!¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½À¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¤Î°ïÉÊ!¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤Ë¤Æ´ò¤·¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë!
40¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î·ÚÎÌ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê1µ¤¼¼¹½Â¤¤Ç¡¢»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ê¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¡£Ã±ÂÎ»ÈÍÑ»þ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¾®Êª¤ÎÏ¢·ë¤ËÊØÍø¤Ê2ËÜ¤Î¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁõÈ÷¡£Âç·¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤26¥ê¥Ã¥¿¡¼ÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ö¥á¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡¼¥È ¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥È¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
40¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î·ÚÎÌ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤è¤êÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê³«ÊÄ¤È°ÂÁ´¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÇ¼Êª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢³°ÉÕ¤±¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤ä¥®¥¢¤ò¼«ºß¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¹â¤¤³ÈÄ¥À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
µ¡Ç½À¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¤Î°ïÉÊ!¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤Ë¤Æ´ò¤·¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë!
40¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î·ÚÎÌ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê1µ¤¼¼¹½Â¤¤Ç¡¢»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ê¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¡£Ã±ÂÎ»ÈÍÑ»þ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¾®Êª¤ÎÏ¢·ë¤ËÊØÍø¤Ê2ËÜ¤Î¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁõÈ÷¡£Âç·¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤26¥ê¥Ã¥¿¡¼ÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ö¥á¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡¼¥È ¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥È¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
40¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î·ÚÎÌ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤è¤êÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê³«ÊÄ¤È°ÂÁ´¤Ê¼ýÇ¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÇ¼Êª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢³°ÉÕ¤±¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤ä¥®¥¢¤ò¼«ºß¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¹â¤¤³ÈÄ¥À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û