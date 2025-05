BMSGがこれまで手掛けたオーディションを追ったプログラム『THE FIRST』(2021)、『MISSIONx2』(2022-2023)、『No No Girls』(2024-2025)各総集編の3夜連続YouTubeプレミア公開企画『THE AUDITION』が、5月4日より行われる。

(関連:BMSGの意思を受け継ぎ、拡張していくRUI・TAIKI・KANON ドラマ主演&主題歌抜擢――激動の42日間を語る!)

BE:FIRST、MAZZEL、HANAを輩出した各プログラムは、プロデューサーと候補者との関係性、そして時には厳しい審査の中で候補者が成長していく“ありのまま”を映し出し、オーディションの枠に留まらない育成プログラムとしての側面もあわせ持っている。同企画は、そんなBMSGを象徴する3つのオーディションをそれぞれ3時間に凝縮してまとめたものに。

このたび、『No No Girls』に続く4つ目のオーディションプログラム『THE LAST PIECE』が、朝の情報番組『THE TIME,』(TBS)にて6月末より放送。『THE LAST PIECE』には『THE FIRST』『MISSIONx2』の候補者(現BMSG TRAINEE)も参加しており、BMSGにとって節目のプログラムとなる。

BMSG3組目のボーイズグループが誕生する『THE LAST PIECE』の始動を前に、ゴールデンウィーク期間中にこれまでの軌跡を振り返ることができる特別企画になるとのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)