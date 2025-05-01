IVE¥¬¥¦¥ë¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥Ø¥¢¡õÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÈþ¾¯½÷Àï»Î¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¬¥¦¥ë¡ÊGAEUL¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥¬¥¦¥ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ
IVE¤Ï4·î12Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¿À¸Í¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 IVE FAN CONCERT¡ãIVE SCOUT¡ä IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¬¥¦¥ë¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ÎÈ±·¿¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈµÓ¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÄ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢±©¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤¿´¬¤¤ª¤í¤·¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Æ¥£¥¢¥é¤òÉÕ¤±¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ëÈþ¾¯½÷Àï»Î¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥¬¥¦¥ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ
¢¡¥¬¥¦¥ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
IVE¤Ï4·î12Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¿À¸Í¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 IVE FAN CONCERT¡ãIVE SCOUT¡ä IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¬¥¦¥ë¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ÎÈ±·¿¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ëÈþ¾¯½÷Àï»Î¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û