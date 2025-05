¡Öhang out¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë²ñÏÃ¤ÇÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª

正解は「誰かと一緒に、またはある場所でときを過ごす」でした!

誰かを遊びに誘いたいとき思わず「play」を使いたくなるかもしれません。

しかし「play」だとかなり子どもっぽいイメージを与えてしまうので、そのようなときに「hang out」が便利です。

「Do you want to hang out tonight?」

(今夜遊びに行かない?)