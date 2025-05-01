£²£°£ë£íÎ¥¤ì¤¿¡ÖËüÇîµÇ°¸ø±à¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹Â³½ÐÃæ¡Ä³°¹ñ¿ÍµÒ¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤òË¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ£±£¹£·£°Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¤¢¤ëËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËüÇî¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¸ø±à¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸ø±à¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËüÇî¤¬³«Ëë¤·¤¿£´·î£±£³Æü°Ê¹ß¡¢²ñ¾ì¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÆ±¸ø±à¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬£±Æü¿ô·ïÈ¯À¸¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤ä´ØÀ¾·÷°Ê³°¤«¤é¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËüÇî¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ö°ã¤¤ÅÅÏÃ¤â£±Æü£±£µ·ï°Ê¾å¡¢Â¿¤¤Æü¤Ç£¶£°·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤ÈÆ±¸ø±à¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó£²£°¥¥íÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££´·î²¼½Ü¤ËËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿£·£°ºÐÂå¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì´½§¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£±»þ´ÖÈ¾¤«¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¤Ï¡ÖËüÇî¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤È¸í²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£±Ñ¸ìÉ½µ¤Ç¤â¡¢Æ±¸ø±à¤Ï¡Ö£Å£ø£ð£ï¡Ç£·£°¡¡£Ã£ï£í£í£å£í£ï£ò£á£ô£é£ö£å¡¡£Ð£á£ò£ë¡×¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¤£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡¤£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Ç¡¢ÇîÍ÷²ñ¤òÉ½¤¹¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£
¡¡£µ·î£±Æü¤ËÆ±¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿µþÅÔ»Ô¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¿ÍÃËÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤ÈËüÇîµÇ°¸ø±à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±à¤Ï£´·î£³£°Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡££µ·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢±àÆâ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¤·¤¿¡£