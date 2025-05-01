Á¥°æÅÅµ¡¡¢266¿ÍºÆ½¢¿¦¡¡¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤¬»Ù±ç
¡¡ÇË»º¼êÂ³¤Ãæ¤ÎÁ¥°æÅÅµ¡¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÂçºåÏ«Æ¯¶É¤Ï1Æü¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤é¤Ø¤Î»Ù±ç¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜÆâ¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Çµá¿¦ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿357¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢266¿Í¤ÎºÆ½¢¿¦Àè¤¬4·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿»ÖÂ¼¹¬µ×¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥°æÅÅµ¡¤ÏºòÇ¯10·î24Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢Á´½¾¶È°÷¤Ø²ò¸Û¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÁ¥°æÅÅµ¡¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó550¿Í¡£
¡¡¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯Ìç¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á¥°æÅÅµ¡¤Î¸µ½¾¶È°÷¤ÎºÎÍÑ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê´ë¶È¤òÊç½¸¡£µá¿Í¤ÏÌó1500¼Ò¡¢3600·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£