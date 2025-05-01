1Æü30Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¡ÈÂÀµÒ¡É¤â¡Ä¥Ð¡¼Å¹Æâ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÇÆþÍá¤¹¤ë¿åÃå½÷À¸«¤Ê¤¬¤é°û¿©¡ÈVIP¥³¡¼¥¹¡É¡¡Ìµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤Î·Ð±Ä¼ÔÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«
Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤ò²ø¤·¤¯¾È¤é¤¹»ç¤Î¾ÈÌÀ¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹ÉÕ¤¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤Î¥«¥é¥¹¥³¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥±¥ë¥¦¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4·î29Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥¹¥³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢29Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Ìµµö²Ä¤Ç½÷À½¾¶È°÷¤òµÒ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤é¤»¡¢¼ò¤òÄó¶¡¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¡¼¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤´¤í¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¿¤È1²¯±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ÎÆþÍá¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë60Ê¬1Ëü3000±ß¤ÎVIP¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï1Æü¤Ë30Ëü±ß¤â»ÙÊ§¤¦¡ÈÂÀµÒ¡É¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ë2²óÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¤ÎÀÜÂÔ±Ä¶È¤Î·Ù¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥¹¥³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£