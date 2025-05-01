Á°Æü¥»ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×Éâ¾å¤Îµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤¬1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÅ¬»þÂÇ¡¡3²ó3¼ºÅÀ¹ßÈÄ¤Î¥Þ¡¼·¯¤âÇï¼ê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ëµ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2»àÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢µð¿ÍÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ»àµå½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÁö¡¦Ãæ»³¤ò¥Û¡¼¥à¤Ø¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ13ÆüÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬½é²ó¤Ë5Ï¢ÂÇ¤Ç3¼ºÅÀ¤·¡¢3²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë²¬ËÜ¤Î8¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Æü¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿µÈÀî¤Î°ìÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤â¥Ù¥ó¥Á¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¡£º£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§µÈÀî¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£