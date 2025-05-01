¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°Âæ¼Ö¡ÜÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥»¥Ã¥È¡Ö100¡ÝCART029SETBK¡×¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¤È¤¿¤¿¤á¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°Âæ¼Ö¡ÜÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥»¥Ã¥È¡Ö100¡ÝCART029SETBK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢Âæ¼Ö¤È¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë³×¿·Åª¤ÊÀß·×¤È¤Î¤³¤È¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¡¢Âæ¼Ö¤ÏÌó4.5cm¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÌó6.5cm¡¢¹ç·×¤Ç¤ï¤º¤«11cm¤ÎÇö¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ä¸¼´Ø¼ýÇ¼¤Ë¤â¥¹¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤¬¤â¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÍÆÎÌ¤ÏÌó47L¡¢ÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó60kg¡£Çã¤¤Êª¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¡ºà±¿ÈÂ¤Ê¤É¤Ë¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤«¡£Íî²¼ËÉ»ß¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥´¥àÀ½²ÙÉ³¤¬Âæ¼ÖËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ºÝ¤ËÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï2ÃÊ³¬¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÑÅÙ¤âÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤«¤éÇØ¤Î¹â¤¤¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TPRÁÇºà¤Î75mm¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬³ê¤é¤«¤ËÆ°¤¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤â¥é¥¯¥é¥¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¸å¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ÊÉôÊ¬¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤Ï³«ÊÄ¥Õ¥¿¤È¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥×¥óÁë¤¬¤¢¤ê¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤Ç¤Î²ÙÊª±¿ÈÂ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¡£¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæÍß¤·¤¤¡×¼ÂÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü728±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡áhttps://www.sanwa.co.jp