¡Ö»¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¤ÎDM¸ø³«¡£¡Ö¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¡×
¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï4·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·Ý¿Í¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤ËÆÏ¤¤¤¿DM
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Ã¤«¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½à¤Á¤ã¤óÎÉ¤¤¥ä¥Ä¡Á¤¥¡×¡Ö¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦DM¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤Î¤½¤¦¤¤¤¦dm¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤âDM»¯¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤½¤¦¡×¡ÖDM¤Ï»¯¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¡¢¡¢ ¤Ê¤¼¤«²¼¿´ËþºÜ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤ËÆÏ¤¤¤¿DM
¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤«¤é¤ÎDM¤¢¤Þ¤ê»¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯£±£°·î»ä¤¬Î¥º§È¯É½¤·¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤»ö¤·¤«¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤Ã¡ª^_^¡Ù¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¡¢¡¢tiktok¤ÎDM¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤«¤éº£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡¢¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤À¤«¤é»¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¼¡Ä¹²ÝÄ¹²ÏËÜ¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÏËÜ¤µ¤óµÙÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¡¢¡×¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¨¡ª²ÏËÜ¤µ¤óµÙÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¡¢¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«º£¤Ï¤ª¤«¤é¤À¤òÂçÀÚ¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£2·î17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºòÇ¯¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¡×¡ÖÌÀÆü¤è¤ê¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)