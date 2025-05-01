¸«¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¡¢»È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¡Ö¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¥°¥Ã¥º¡×¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖGADGETS ARE OUR FRIENDS¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î30Æü¤è¤ê¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡Ö¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¥°¥Ã¥º¡×¾ÜºÙ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥¢¥Óー¡¢¥¾ー¥¤¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¼ê¸µ¤òÆø¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
◼︎µ¡Ç½À¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹
¡¦¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¥°¥ê¥Ã¥×¡×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¡¥¨¥ë¥â¡õ¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡õ¥ª¥¹¥«ー¡¢¥Û¥ó¥«ー¥º¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¥í¥´¤â¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦¡Ö¥Ú¥¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡Ê2,750±ß¡Ë¡¡¸ª¤«¤é²¼¤²¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤ÇÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë¥»¥µ¥ß»ÅÍÍ¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¡Ö¥Ú¥¢¥¹¥Þ¥Û¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ê¸µ¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÈ´·²¡£
¡¦¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡×¡Ê3,190±ß¡Ë¡¡¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥ëー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢iPhone 15/14/13¤ËÂÐ±þ¡Ê¢¨iPhone Pro/ProMax¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¡Ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡¦¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ýー¥Á¡×¡Ê2,750±ß¡Ë¡¡¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î³«ÊÄ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ý¸µ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£¥¤¥ä¥Û¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¼ýÇ¼¤Ê¤É¾®Êª¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¡Ö¥ß¥Ë¥Ïー¥É¥±ー¥¹¡×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¡¥³ー¥É¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÎÀ°Íý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ïー¥É¥±ー¥¹¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÄÁ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¤¿¤á»ÅÊ¬¤±¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾®Êª¼ýÇ¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¡¦¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¡Ê440±ß¡Ë¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥í¥´¤ÈÇØ·Ê¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Îー¥ÈPC¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¶´¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ê£¿ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
◼︎¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¡¡ÖGADGETS ARE OUR FRIENDS¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î30Æü¤è¤ê¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃÓÂÞ¡¦Ë½§Î¾Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ç¤âÂ¸ºß´¶È´·²¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë