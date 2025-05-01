60ÂåÀ¤ÂÓ¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©
60ÂåÀ¤ÂÓ¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Î1¤Ä¤¬¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¤ò¤É¤¦¤Þ¤«¤Ê¤¦¤«¡×¡£
ÆÃ¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÍê¤ëÀ¸³è¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë60Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¸»¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº2024Ç¯¡×¤«¤é¡¢60Âå¤Î¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
60ÂåÃ±¿È¼Ô¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¼¡¤¤¤ÇÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤º¤Ï¡¢60Âå¤ÎÃ±¿È¼Ô¤Î¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Î²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦1°Ì¡§¸øÅªÇ¯¶â¡Ä¡Ä83.2¡ó
¡¦2°Ì¡§½¢¶È¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¡Ä¡Ä35.4¡ó
¡¦3°Ì¡§¶âÍ»»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¡Ä¡Ä34.3¡ó
¡¦4°Ì¡§´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¢ÊÝ¸±¶â¡Ä¡Ä28.7¡ó
¡¦5°Ì¡§Íø»ÒÇÛÅö½êÆÀ¡Ä¡Ä11.4¡ó
60ÂåÃ±¿È¼Ô¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤Î»ñ¶â¸»¤Ï1°Ì¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ç83.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ï¡Ö½¢¶È¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¡×¤¬35.4¡ó¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤äÄêÇ¯±äÄ¹¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ß¡¢60Âå¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¶Ð¤á¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶È¼ï¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¶ÐÏ«¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë60Âå¤Î»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤Î¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¡×¤Ï34.3¡ó¤Ç¡¢½¢¶È¼ýÆþ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÃùÃß¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤ò¡¢Ç¯¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä»È¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4°Ì¤Î¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦ÊÝ¸±¶â¡×¤Ï28.7¡ó¡£Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬3³ä¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¤¬Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5°Ì¤Î¡ÖÍø»ÒÇÛÅö½êÆÀ¡×¤¬11.4¡ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤ÎÍøÂ©¤ä³ô¼°Åê»ñ¤ÎÇÛÅö¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
60ÂåÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¼¡¤¤¤ÇÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÂ³¤¤¤Æ¡¢60Âå¤ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÏ·¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Î²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦1°Ì¡§¸øÅªÇ¯¶â¡Ä¡Ä79.8¡ó
¡¦2°Ì¡§½¢¶È¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¡Ä¡Ä41.6¡ó
¡¦3°Ì¡§´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¢ÊÝ¸±¶â¡Ä¡Ä37.5¡ó
¡¦4°Ì¡§¶âÍ»»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¡Ä¡Ä31.2¡ó
¡¦5°Ì¡§Íø»ÒÇÛÅö½êÆÀ¡Ä¡Ä12.2¡ó
Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î60Âå¤¬Ï·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Î79.8¡ó¡£Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î83.2¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÇ¯¶â¤¬À¸³è¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢2°Ì¤Ë¡Ö½¢¶È¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¡×¤Î41.6¡ó¡£Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤è¤ê6.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ÂÓ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤¬Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦ÊÝ¸±¶â¡×¤¬37.5¡ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤è¤ê¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿È÷¤¨¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¡×¤Ï31.2¡ó¤Ç¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î34.3¡ó¤è¤ê¤ä¤äÄã¤á¡£É×ÉØ¤ÇÀ¸³èÈñ¤òÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃùÃß¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤è¤ê¾¯¤·ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸60Âå¤Ç¤â¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÈÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¸»¤ËÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ»º¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼è¤êÊø¤·¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤è¤¦60Âå¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸øÅªÇ¯¶â¤¬Ãæ¿´¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¸µ¤ÎÃùÃß¤ò¸º¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÇÛÅö¡¦Íø»Ò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤µ¤º¤Ë¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º¤¬¸½¶â¤À¤±¤À¤È¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤µ¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)