ÂçÅýÎÎ¡ÖÅ¬³ÊÀ¡×¤Ëµ¿Ç°¤â¡¡¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñºÇ¹âºÛ¤¬¡¢³×¿··ÏÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢Íºá¤¬ÁêÅö¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¿Íû»á¤À¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅ¬³ÊÀ¡×¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Î¥È¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÃæÆ»´ó¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë´Ú×ÜÞ¬¼óÁê¤¬½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿Ãæ¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÆ°¸þ¤¬º£¸å¤ÎÁªµóÀï¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡Íû»á¤ÏºÇ¹âºÛ¤¬1Æü¤ËÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢4·ï¤Î·º»öºÛÈ½¤òÊú¤¨¤ë¡£³×¿·ÁØ¤Ë¤Ï¡Ö¸¡»¡¤¬×ó°ÕÅª¤ËÍû»á¤òÅ°ÄìÁÜºº¤·¤¿¤¿¤á¤À¡×¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡²¾¤ËÍû»á¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·º»öºÛÈ½¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Ïº¹¤·Ìá¤·¿³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÍºá¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ·ûË¡¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÆâÍð¡¦³°´µºá¤ò½ü¤¤¤Æ¡ÖÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Á°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¸øÈ½¤¬½¢Ç¤¸å¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¸«²ò¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï¡ÖÍû»á¤Ï¸õÊä¤ò¼Âà¤·¤í¡×¤È¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£