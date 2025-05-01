¥¤¥ó¥É´Û¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤Ç¤Ï5000±ß¡È¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡É¤¬ÊªµÄ¡Ä¥¹¥³¡¼¥ó¤¬1¤Ä¡¢¹ÈÃã¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¡±ÑÂç»È´Û¤¬¤ª¤ï¤Ó¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
³«Ëë¤«¤é19ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
·úÀß¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É´Û¤¬5·î1Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ï¢Æü¤Ë¤®¤ï¤¦ËüÇî²ñ¾ì¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤ò½ä¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹»öÂÖ¤¬¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î27Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£
1¥»¥Ã¥È5000±ß¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤òË¬¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¡§
±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¹¥³¡¼¥ó¤¬°ì¤Ä¤·¤«¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¼ç¿Í¤ÈÌ¼¤¬¥¹¥³¡¼¥ó¤Ã¤Æ³Î¤«2¸Ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¹¡£¹ÈÃã¤ÎÊý¤Ë¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë2¸Ä¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¡¼¥ó¤¬1¤Ä¤À¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¹ÈÃã¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤ªÅò¤ÎÎÌ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤òË¬¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¡§
»ä¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚÉÔËþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¿©´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬»æ¥³¥Ã¥×¤Î¹ÈÃã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»æ¥³¥Ã¥×¤ÏÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
ËüÇî¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜÂåÉ½¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ò¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç°û¤àÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢½÷À¤ÏÂç»È´Û¤Ë¼«¤é¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤òË¬¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¡§
²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂç»È´Û¤ÎÊý¤«¤éÃúÇ«¤Ê¤ª¤ï¤Ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶²½Ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Âç»È´Û¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡È¤ªÃã²ñ¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ5·î1Æü¸á¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Âç»È´Û¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥í¥ê¥ó¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤µ¤ó¡§
¤´´üÂÔ¤Ë½½Ê¬¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¤ò²þÁ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¥¤¥®¥ê¥¹´Û¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¤òÆ«¼§´ï¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£