¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡¡»³·Á»Ô¤ÇÈ¯À¸¤Î¹âÎðÃËÀ»àË´»ö¸Î¤Ç¡¡»³·ÁÃÏ¸¡
»³·Á»Ô¤Ç¤³¤È¤·2·î¡¢88ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ë´Ø¤·¡¢»³·ÁÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃËÀ¤ò¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤·¤¿Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¤³¤È¤·2·î18Æü¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç»³·Á»Ô¹¾Æî4ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¡¦´Ø¸ýÎ´Èï¹ð¡Ê56¡Ë¤¬Åö»þ88ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè·î25Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢´Ø¸ýÈï¹ð¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ø¸ýÈï¹ð¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤ò¤·¤¿Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¡¢»³·ÁÃÏ¸¡¤¬¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢»³·ÁÃÏ¸¡¤Ï4·î30ÆüÉÕ¤±¤Ç¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ø¸ýÈï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ø¸ýÈï¹ð¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂáÊá¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º»ö¸Î¤ÎÌÜ·â¼Ô¤«¤éÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£