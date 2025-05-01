¥á¥¥·¥³¤Ç½ÅÂç¤ÊÈ¬É´Ä¹µ¿ÏÇ»ö·ï¡Ä½÷»ÒÁª¼ê¤¬6Ç¯´Ö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬¤ÎÀ©ºÛ
¥á¥¥·¥³¤ÇÂç¤¤ÊÈ¬É´Ä¹»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FMF)¤Ï4·î29Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥¬MX ¥Õ¥§¥á¥Ë¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¡¼¥é(¸å´ü)¤Î¥Þ¥µ¥È¥é¥óFC¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢È¬É´Ä¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥¬BBVAMX¥Õ¥§¥á¥Ë¥ë¤Î2025¥¯¥é¥¦¥¹¡¼¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»î¹ç¤ÎÁàºî¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡×
¡ÖÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Ï¾Úµò¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÄ°Ê¹¤Î¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤¿¸å¡¢FMF¤ÎÀ©ºÛµ¬Äê¡¢FIFAÎÑÍýµ¬Äê¡¢FMFÎÑÍýµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼(¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤ª¤è¤Ó/¤Þ¤¿¤ÏÂåÉ½)¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤«¤é6Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤òÁª¼ê¤Ë²Ê¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ï¤ÈÀ©ºÛ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤Î·ï¤ÏFIFA¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×
¡Ö¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢Ä¨²ü°Ñ°÷²ñ¤¬FIFA¤ª¤è¤ÓFMF¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¸¢¾å¤Î»ö°Æ¤òº£¸å¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×
Áª¼ê¤Î¿È¸µ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢FMF¤Ï1·î¤«¤é4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ú¥ë¥È¥¥¡¼¥é(Á°´ü)¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤Ï18¥Á¡¼¥àÃæ¤Î16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢17»î¹çÃæ3¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¾¡¤ÏÃæ°Ì¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FMF)¤Ï4·î29Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥¬MX ¥Õ¥§¥á¥Ë¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¡¼¥é(¸å´ü)¤Î¥Þ¥µ¥È¥é¥óFC¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢È¬É´Ä¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥¬BBVAMX¥Õ¥§¥á¥Ë¥ë¤Î2025¥¯¥é¥¦¥¹¡¼¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»î¹ç¤ÎÁàºî¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ï¤ÈÀ©ºÛ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤Î·ï¤ÏFIFA¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×
¡Ö¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢Ä¨²ü°Ñ°÷²ñ¤¬FIFA¤ª¤è¤ÓFMF¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¸¢¾å¤Î»ö°Æ¤òº£¸å¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×
Áª¼ê¤Î¿È¸µ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢FMF¤Ï1·î¤«¤é4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ú¥ë¥È¥¥¡¼¥é(Á°´ü)¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤Ï18¥Á¡¼¥àÃæ¤Î16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢17»î¹çÃæ3¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¾¡¤ÏÃæ°Ì¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é