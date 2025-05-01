·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Î¥ìー¥ëÉý¡Ö30¤«½ê¤Ç´ð½àÃÍ¤è¤ê¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡ÈºÇÂç¤Ç9¥ß¥ê¡É Ç¯Æâ¤ËÊä½¤¹©»ö´°Î»¤Ø
·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢30¤«½ê¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Î¥ìー¥ëÉý¤¬»Ô¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¶É¤Ï2025Ç¯Æâ¤ËÊä½¤¹©»ö¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Î¥ìー¥ëÉý¡Ö30¤«½ê¤Ç´ð½àÃÍ¤è¤ê¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡ÈºÇÂç¤Ç9¥ß¥ê¡É Ç¯Æâ¤ËÊä½¤¹©»ö´°Î»¤Ø
·§ËÜ»ÔÅÅ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë·§ËÜ»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¥ìー¥ëÉý¤¬´ð½àÃÍ¤è¤êÌó30¥ß¥êÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥ëÉý¤ÏÃ¦Àþ¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë»Ô¤Ê¤É¤¬´ð½àÃÍ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1430¥ß¥ê～1450¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¶É¤ÏËèÇ¯¡¢»ÔÅÅÁ´Àþ12.1¥¥í¤Î¥ìー¥ëÉý¤ò20¥áー¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢20¥áー¥È¥ë´Ö³Ö¤Î¤Û¤ÜÃæ´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Â¬Äê¤Ç¤¤ë¡Öµ°Æ»¸¡Â¬µ¡¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë1¥áー¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÀþÏ©¤òºÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢30¤«½ê¤Ç¥ìー¥ë¤ÎÉý¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÉý¤¬¹¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¤ò9¥ß¥ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉßÀß¤¬Èæ³ÓÅª¸Å¤¤¾ì½ê¤ä¡¢¼Ö¤¬¥ìー¥ë¤Î¾å¤òÂ¿¤¯ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¸òº¹ÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¶É¤Ï¡ÖÄ¾¤Á¤Ë±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÀþÏ©¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊä½¤¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢¹©»ö¤ÏÇ¯Æâ¤Ë½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£