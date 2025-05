からあげ研究家の有野いくさんが、数ある韓国チキンの中でもおすすめのお店を教えてくれました。

日本でも数年前から食べられるお店が増えた韓国チキン。甘辛いヤンニョムチキンが有名ですが、フライドチキンもサクサクで人気があります。今回はからあげマニアの有野いくさんが推す、韓国チキンのお店をご紹介。

教えてくれる人

からあげ研究家

有野いく

3,500店舗以上のからあげを食べ、毎日健康からあげ生活。からあげ大好きで、専門家としてのメディア出演多数。著書に「唐揚道」(ぶんか社)がある。

1. 韓国料理 辛ちゃん 本店

フライドチキン(奥)、ヤンニョムチキン(手前) 写真:お店から

有野さん

本場韓国の味がここにあり! 24時間低温熟成製法によって旨みが増しています。私のおすすめは断然ヤンニョムチキン。甘めのオリジナルヤンニョムタレがこってりキラキラと輝いています。カリッとチキンに絡んで無限ループ確定のやみつきフレーバー!

2. チキンプラス

クリスピーフライドチキン 写真:お店から

<店舗情報>◆韓国料理 辛ちゃん 本店住所 : 東京都新宿区大久保1-1-9 新宿フラワーハイホーム 1FTEL : 050-5600-7457

有野さん

王道の韓国チキンを食べたいならここ! 誰もが納得の「クリスピーフライドチキン」はもちろん、私のおすすめフレーバーは「ガーリックスタミナチキン」。食べた瞬間「ザクッ」と音が出る衣と、ガツンとインパクトのあるガーリックの味付けがたまらない。思わずウットリ。

3. DAOL

チキンプレート 写真:お店から

<店舗情報>◆チキンプラス住所 : 東京都新宿区大久保1-12-27 SCビル 1FTEL : 03-5292-4448

有野さん

仲間と韓国チキンの宴を開催するならここ! 2〜3人前のチキンプレートがおすすめ。1つのプレートに山盛りチキン・バンズ・ポテトサラダ・フライドポテトなど人気メニューが勢揃い。まさにいいとこドリ。味はもちろん、オシャレな店内にもテンションがアガります。

4. カンホドンチキン678

「すごくおいしい味付けチキン」1羽2,800円、ハーフ1,650円 写真:お店から

<店舗情報>◆DAOL住所 : 東京都新宿区百人町1-5-6 白萩マンション 1FTEL : 050-5590-3468

有野さん

韓国チキンのバリエーションが豊富。「すごくおいしい味付けチキン」「涙が出るほど辛いチキン」などネーミングも個性的。食べやすい形の骨付き韓国チキンは衣がサクサクで、噛めば噛むほど鶏肉の旨みがあふれだす。手で掴んで豪快にかぶりつくべし!

5. kayaチキン

「ヤンニョムチキン」半羽1,900円 写真:佐藤潮

<店舗情報>◆カンホドンチキン678住所 : 東京都新宿区百人町1-1-26 第3サタケビル 2FTEL : 03-6205-5892

有野さん

新大久保では珍しい国産若鶏を使用。さらに韓国直送のオリジナルヤンニョムソースはもう絶品です。甘辛いタレ、ザックザククリスピーな衣、柔らかい鶏肉の相性は抜群に決まってる! アゲーッ! 韓国チキン好きなら一度は食べておきたい一品。

※価格は税込。

<店舗情報>◆kayaチキン住所 : 東京都新宿区大久保1-4-20 グロウハイム 2FTEL : 03-3200-7108

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:有野いく、食べログマガジン編集部

The post からあげ研究家がおすすめする、一度は食べてみてほしい「韓国チキン」5選 first appeared on 食べログマガジン.