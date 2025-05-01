ËÌ³¤Æ»YS¤¬SÀÖÀ±¿¾ë¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡¡¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ìーÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤â
¡¡1Æü¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ÎÀÖÀ±¿¾ë¡Ê25¡Ë¤¬2024ー25¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤ÏS¤ÇÄÃÀ¾¹â¹»½Ð¿È¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Î·ÅÄ·û¿¤ä¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎ¤È¶¦¤Ë¡¢2018Ç¯ÅÙ¤Î½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2024ー25¥·ー¥º¥ó¤«¤éËÌ³¤Æ»YS¤ËÆþÃÄ¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´29»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ÇËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥·ー¥º¥ó¤ÈÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×