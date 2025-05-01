²£ÉÍÎ®À±¡¢¡È¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Æ¤ë¡ÉÄ«¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö»õËá¤¤·¤Æ¿È»ÙÅÙÀ°¤¨¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×
5·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬VTR½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û²£ÉÍÎ®À±¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¡ª¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ººîÉÊÌ¿¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²£ÉÍ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈA.¿²Ë·¡¢B.¥»¥ê¥ÕËº¤ì¡É¤È¤¤¤¦2Âò¤Ç²óÅú¤òµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍ¤Ï¡ÈA.¿²Ë·¡É¤À¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£²È½Ð¤ë5Ê¬Á°¤È¤«¤Ëµ¯¤¤Æ¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¤Ï15Ê¬Á°¤Ë²þ¤á¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ä«¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»õËá¤¤·¤Æ¿È»ÙÅÙÀ°¤¨¤¿¤é¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤Ë¿²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥»¥ê¥ÕËº¤ì¤Ï¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌò¤òÀ¸¤¤Æ¤ì¤Ð¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£