¡Ö²½¾Ñ¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¡©¡×°ÛÀ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²½¾ÑÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Æü¡¿¸½ÂåOL¤¬18À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤é¡Ê1¡Ë
¤³¤ì¤À¤±¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¤ì¤¤¡ªÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¶Ë°Õ¡¿¤Ï¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤ê3¡Ê1¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³¤³°¤Ë½»¤ß¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ°²Ö¡Ê¥ë¥«¡Ë¡£ÊÙ¶¯²È¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê²½¾ÑÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î°²Ö¤Î»Å»ö¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÂç¤¤Ê»ö¶È·ÀÌó¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¾å»Ê¤È¶¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÈô¤ÓÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÌë¡¢Èà½÷¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ¹¤¤Ï²¼¤ò¿Ê¤à¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¤Ç¡Ä!?
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ëÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥é¡¦¥Þ¥¥æ¡¼¥º¡Á¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î²½¾Ñ»Õ¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ë¡¢´ë²è¡¦¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¡áËÙ¹¾ ¹¨¼ù¡¿¡Ø¥é¡¦¥Þ¥¥æ¡¼¥º¡Á¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î²½¾Ñ»Õ¡Á¡Ù