5·î1Æü¤Ï ¡í¥áー¥Çー¡í Ï«Æ¯¼Ô¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦£µ·î£±Æü¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¸¢Íø¤òÁÊ¤¨¤ëÆü¡¢¥áー¥Çー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û5·î1Æü¤Ï "¥áー¥Çー" Ï«Æ¯¼Ô¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á»Ô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¸å¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÄÂ¾å¤²¤òÁÊ¤¨»²²Ã¼Ô¤¬»ÔÆâ¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥áー¥Çー¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÃÄ·ë¤·À¸³è¤È¸¢Íø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯£µ·î£±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Ãæ±û¥áー¥Çー¤Ïº£Ç¯¤Ç£¹£¶²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á±ØÀ¾¸ý¹¾ì¤Ë¤Ï°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¶µ°é¤ÎÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ª¤è¤½£±£³£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°÷²ñ¤¬·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Î¤¦¤ÁÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÂ¾å¤²¤ÈÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Ïº£¡¢ÄÂ¶â¤ÎÄã¤µ¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤¿ÊÝ°é»Î¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÊÝ°é¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¡ÊÊÝ°é»Î¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Îº£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÊÝ°é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Æ¥¯¥é¥¹¤ËÇÛÃÖ¤ò°ì¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬´ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤âÏ«Æ¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£³ØÀ¸¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¡£
»²²Ã¼Ô¡ÊÀÄÇ¯³ØÀ¸¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ö¤Þ¤ºÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×
½¸²ñ¤Î¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬»ÔÆâ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¸øÌ³°÷¤òÁý°÷¤»¤è¡×
Á´¹ñ£²£·£´¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥áー¥Çー¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏÄá²¬»Ô¤äÊÆÂô»Ô¤Ê¤É£´¤Ä¤Î»Ô¤Ç¤â½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£