¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎDF¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡×Áª¼ê¤Î·è°Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡Ö´üÂÔÃÍ¾å¤¬¤ë¡¼¡×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬Æ°²è¸ø³«
¡¡1Éô¡ÊB1¡Ë¾º³Ê¤ò·ü¤±¡¢4Æü¤«¤éB2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤ËÎ×¤à¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï¡¢¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎB1¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤ëÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¼÷°ì¡¢ÃæÅÄ¿ó´ð¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Ï¡ÖJB¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¡Ë¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¡×¤È¶¯Ä´¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¶ÛÄ¥´¶¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Ä¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¶¯¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊ¡°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´üÂÔÃÍ¾å¤¬¤ë¡½¡×¤È¾¡Íø¤ò´ê¤¦À¼¤ä¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎDF¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡ª¡ªÃ»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤¹¤¤¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥ÉDF¤ÇÀª¤¤¤Ë¤Î¤í¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡B2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à¡¹·è¾¡¡¢Ê¡²¬¡½Ê¡°æ¤Ï5·î4Æü¤«¤éËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡²¬¤¬Àè¤Ë2¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢8Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë½à·è¾¡¡ÊÊ¡²¬»Ô¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¿Ê¤à¡£