BAND-MAIDが、TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のオープニングテーマソング「Ready to Rock」イントロの“弾いてみた動画”を募集する。BAND-MAIDはTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のオープニングテーマソングのみならず、アニメ内の各キャラクターのモーションキャプチャーアクターを務めている。アニメ本編にはLITEの「Ghost Dance」や、mudy on the 昨晩の「YOUTH」など実在するインストロックバンドの名曲の演奏シーンも登場し、これも大きな話題に。さらに、BAND-MAIDメンバーのKANAMI(G)、AKANE(Dr)が実際にカバーした動画を投稿し万バズを記録するなど、実在のバンドとアニメの コラボレーション がムーブメントを起こしている。

「Ready to Rock」イントロ弾いてみたキャンペーン

参加方法:投稿期間内に対象SNSにてBAND-MAID「Ready to Rock」のイントロ弾いてみた動画をハッシュタグ「#RtR弾いてみた」「#ロックレディ」を付けて投稿。もしかしたらあなたの動画がKANAMI(Gt.)本人のSNSで引用されるかも!?

■投稿期間:5月1日(木)〜5月31日(土)

■対象SNS:X/TikTok

■BAND-MAID KANAMI(G)によるお手本動画::https://youtube.com/shorts/YEFugw_-jwo

■詳細URL:https://bandmaid.tokyo/contents/898327

「Ready to Rock」

2025年4月4日(金)配信リリース

配信URL:https://band-maid.lnk.to/Ready_to_Rock

<BAND-MAID TOUR 2025>

5月10日(土) 東京

5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO

5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM. SOLD OUT

5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT

5月31日(土) 新潟 LOTS

6月20日(金) 大阪 ゴリラホール

6月21日(土) 大阪 ゴリラホール. SOLD OUT

6月28日(土) 宮城 仙台GIGS

7月12日(土) 東京 豊洲PIT

7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール

8月2日(土) 熊本 B.9 V1

8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS

8月8日(金) 愛知 DI

8月9日(土) 愛知 DI

To be Continued



ツアーチケットオフィシャル抽選先行受付

受付期間:2025/3/31(月)12:00〜4/13(日)23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/869736

今回募集される“弾いてみた動画”の課題曲となる「Ready to Rock」は、BAND-MAIDのメンバーそれぞれの卓越したプレイスキルが全開の高難度なハードロックナンバー。4月27日に東北地区最大の音楽フェス<ARABAKI ROCK FEST.25>に出演した際、サプライズで初披露されるやいなや、その高度なプレイにSNSでは大絶賛の投稿と称賛の声が相次いだ。弾いてみた動画はKANAMI本人がチェックし、気になる動画は自身のSNSにて取り上げるとのこと。投稿期間は5月1日〜5月31日まで。動画を投稿する際は、ハッシュタグ「#RtR弾いてみた #ロックレディ」の二つをつけてSNSにシェアを。◆ ◆ ◆◾︎KANAMIコメントTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のOPテーマ「Ready to Rock」をお聞きいただきありがとうございます!このギターリフがですね!とても弾きごたえあるものなのでぜひ挑戦してみていただきたいのです♡(中白・ハートマーク)#RtR弾いてみた #ロックレディ をつけていただけたら、わたくしKANAMIがチェックしにいっちゃうですわ♡◾︎KANAMIより奏法のアドバイス弾き方のアドバイスとしては、4弦2F人差し指をプリングから始まって4弦の開放弦をたくさん使いますので、指の運指を真似していただけたら弾きやすいかと思います!最後のフレーズは1弦・2弦7Fを押さえたらそのまま指は固定したまま14Fまで登っていくフレーズになります!そうすることで繋がりある独特な音がだせます♡難しかったら人差し指、中指、薬指を使ったら弾きやすいと思います♡ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね!きゃー!誰かやってくれるかな〜どうかな〜どきどき!!◆ ◆ ◆