ヒグチアイの「もしももう一度恋をするのなら」が、5月22日21時から放送開始となるABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』のテーマソングに決定した。過去3シーズン放送され、20〜30代女性に支持されているABEMA『さよならプロポーズ』。お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組だ。

■配信シングル「もしももう一度恋をするのなら」配信中https://lnk.to/mosikoiABEMA『さよならプロポーズ via ギリシャ』『さよならプロポーズ via スペイン』テーマソング■配信シングル「恋に恋せよ」配信中https://higuchiai.lnk.to/koinikoiseyoHuluオリジナル『おとなになっても』主題歌■配信シングル「Endless Blue」2025年5月14日(水)リリースhttps://higuchiai.lnk.to/Endless_Blueボクセル・オープンワールド・アニメスタイルRPG『Tomo: Endless Blue』主題歌

ヒグチアイ オールタイムベストワンマンツアー情報



<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">- 追加公演 -■国内HIGUCHIAI ALL TIME BEST SOLO TOUR"元気じゃなくてもまた会いましょう"2025年5月9日(金) 横浜市開港記念会館 講堂open 18:30 / start 19:00全席指定 / 前売 \5000(税込)info:キョードー横浜 https://www.kyodoyokohama.com/*チケット発売中イープラス https://eplus.jp/higuchiai/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai/■海外HIGUCHIAI ALL TIME BEST BAND TOUR"元气空窗期 约定再相遇"in Shenzhen / Shanghai / Taipei2025年5月17日(土) 深セン MAO Livehouse 深圳海上世open 13:00 / start 14:002025年5月18日(日) 上海 ModernSkyLAB 摩登天空open 18:30 / start 19:302025年6月22日(日) 台北 Legacy Taipeioepn17:00 / start18:00詳細はこちら:https://www.higuchiai.com/post/alltimebest_oversea