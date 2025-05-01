µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥Á¥±¡×¡¢¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö¥¨¥ó¥Á¥±¡×¤È¤¤¤¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Á¥±¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô450Ëü¿Í¤òÊÝÍ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ìÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¥Ã¥Ñ¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÈÎÇä¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥ê¥¢¥ë¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¤¤¿¤¤¡×¤ò¤µ¤é¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡Ö2020Ç¯¤Î¤¢¤Î»þ´ü¡¢¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¦²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ï¡ÖÉÔ²Ä·ç¡×¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÆ²¡¹¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Î¡É¤¢¤¤¤¿¤¤¡É¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¨¡¨¡¶âÃ«¸µµ¤¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡Ë
¡Ö¥¨¥ó¥Á¥±¡×¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¦·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤Ê¤ÉÂÐ±þ
¡¦¥¹¥ï¥¤¥×¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê±¦²èÁü¡Ë
£² ²»³Ú¥é¥¤¥ÖSNS ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸
¡¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÐÏ¿
¡¦²áµî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¹¤ò¡Ö¥é¥¤¥Ö¥í¥°¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¡õ¸ø³«
¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¤ÇÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
£³ ²»³Ú¥é¥¤¥ÖSNS ¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ó¥Ú¡¼¥¸
¡¦¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀìÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥Ú¡¼¥¸¤¬ºî¤ì¤ë
¡¦¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾Ò²ðÊ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥·¥§¥¢
¡¦¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¶Ê¤ò¥·¥§¥¢¡ÊSpotify¤ÈAPIÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ú¶ÊºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¡Ë
¡¦²áµî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¿ä¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±é¥é¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¹¤ò¡Ö¥é¥¤¥Ö¥í¥°¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë
https://www.en-ticket.com/
(Åö½é¤ÏWeb¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£iOS¡¢Android¥¢¥×¥ê¤Ï¸å¤Ë³«È¯Í½Äê¤Ç¤¹)