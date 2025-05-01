¥ß¥Ã¥Ä¡¢¿·½É2ÃúÌÜ¤Ç¤ÎMAX¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òNANA¤ËÇ®ÊÛ¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤È¤â¡Ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¥²¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡MAX¡¦NANA¡Ê49¡Ë¤¬1Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎOSAKA¡¦¤ó¡ª¥á¥¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥ß¥Ã¥Ä¤ÏMAX¤Î³Ú¶Ê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤¬¿·½É2ÃúÌÜ¤È¤«¤ÇÍ·¤Ó¤À¤·¤¿¤³¤í¡Ä94¡¢95Ç¯¤È¤«¤Ï¡¢MAX¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤Î´Ö¤â¥Þ¥Ä¥³¡Ê¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¯Âå¤Ç¡¢ÃËÆ±»Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç½éÂÎ¸³¤¬ÉáÄÌ¤ÎÃË½÷¤è¤êÃÙ¤¤¤ï¤±¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢2ÃúÌÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«BGM¤¬MAX¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥²¥¤¥Ð¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¥²¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏMAX¤Ï¤Í¡Ä¡×¤È»×¤¤½Ð¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡NANA¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡È¤¢¤Î¤È¤MAX¤¬Î®¤ì¤Æ¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤ò¤¹¤Ã¤´¤¤¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£³Ú¶Ê¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤«¤Ê¡©2ÃúÌÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¸þ¤«¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤Î¹ÓÇÈ¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢2ÃúÌÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¤Âç¿Íµ¤¡£»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖNANA¤µ¤ó2ÃúÌÜ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈMBS¡¦µµ°æ´õÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤³¤½±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬2ÃúÌÜ¤Î¥µ¥¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖMAX¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ë2ÃúÌÜ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡£MAX¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¡Ê¥²¥¤Ãç´Ö¤Ï¡ËÇú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£REINA¤µ¤ó¤ÈNANA¤µ¤ó¤Ç¡Ä»öÌ³½ê¤ËÌµµö²Ä¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£NANA¤â¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ëÏÃ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£