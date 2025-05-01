¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¿å¾å¹±»Ê¡õ¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¡È¿¶¤é¤ì¡É¥¬¥Ã¥¯¥ê¡¡±Ç²è´Õ¾ÞÍ¶¤¦¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¡×
¡¡Travis¡¡Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE¡¡MOVIE¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½é¼ç±é¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¶¦±é¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê25¡Ë¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤ò´«Í¶¡£¤·¤«¤·¡¢¿å¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¡£1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¿¶¤é¤ì¡¢¹âÀÐ¤â¿å¾å¤ËÆ±Ä´¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö³§¡¢¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢°ì½ï¤Ë¡×¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î±Ç²è²½¡£À¤³¦À¬Éþ¤ò¤â¤¯¤í¤àÅ¨¤òÅÝ¤¹1000¡óÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£