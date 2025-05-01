ÀÖ¾ëÆý¶È¡¢ÏÂÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥ê¥Ã¥Á³×¿·¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤òÈ¯Çä
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥ê¥Ã¥Á³×¿·¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤ò5·î6Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥ê¥Ã¥Á³×¿·¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥ß¥ó¥È¤«¤É¹¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡£¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯µ¬³Ê¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÏÂÁÇºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÆÈ¼«Ä´ºº¤·¡¢¹ñ»º¤Î¡Ö»³Ü¥¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥¥¹¤òº£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¥ß¥ó¥ÈÉ÷Ì£¤Î¶¯¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞÇ§Äê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌµÃÏ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È°¦¤ò¾¡¼ê¤ËÇ§Äê¤¹¤ë6¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¤¦¤Á1¼ïÎà¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¥ì¥¢¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï184±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÀÖ¾ëÆý¶È¡áhttps://www.akagi.com