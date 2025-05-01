TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤­¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö788±ß¡×¡£¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Î¥­¥Ã¥È¥«¥Ã¥È11Ëç¡¢5·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é´õË¾¾®Çä²Á³Ê788±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ê685±ß¡Ë¤è¤ê103±ßÃÍ¾å¤²¤Ë¡£

¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢3·î1Æü¤«¤é²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤­¤ÇÆâÍÆÎÌ¤ò13Ëç¤«¤é11Ëç¤Ë¸º¤é¤¹¡Ö¼Â¼ÁÃÍ¾å¤²¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£