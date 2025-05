ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡»¡»¤ÈÆóµÜ¤È£²¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¸ÂÄêÈ×¤Ç¤ÏSMAP¤Î¥«¥Ðー¤â

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也が、7月1日にカバーアルバム『〇〇と二宮と2』(読み:マルマルトニノミヤトツー)をリリースすることが決定した。

本作は3年前に発売した『〇〇と二宮と』の第二弾作品となり、二宮自身のセレクトで選曲した全8曲をカバー。

さらに二宮和也オフィシャルファンクラブ会員限定で購入できる「オフィスにのホールディングス限定盤」には「夜空ノムコウ」(SMAP)を含めた全9曲が収録される。

本アルバムの予約受付は、5月1日よりECサイト「オフィスにの本店」にてスタート。5月1日~5月14日までに予約した人には【早期予約特典】ステッカー(オフィスにのホールディングス限定盤/通常盤で異なるデザイン)がプレゼントされる。

7月2日から各音楽配信サービスにてダウンロード・ストリーミング配信を開始予定。なお、「夜空ノムコウ」(SMAP)はオフィスにのホールディングス限定盤のみの収録となり、配信の対象外となる。

カバーアルバムを引っ提げたファンクラブイベント『二宮和也 FC ライブショーケース(仮)』の開催も決定。9月2日 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホールを皮切りに、全国5都市で行われる。

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

ALBUM『〇〇と二宮と2』

<収録内容>※曲順未定、()はオリジナルアーティスト

「Answer」(幾田りら)

「異世界協奏曲」(清野研太朗)

「週末のマーチ」(Ryo Umekawa)

「謎謎」(RADWIMPS)

「薔薇とローズ」(さかいゆう)

「ピアス」(さとう。)

「未来花」(スキマスイッチ)

「ラストソング」(Official髭男dism)

「夜空ノムコウ」(SMAP) ※オフィスにのホールディングス限定盤にのみ収録

2025.07.02 ON SALE予定

DIGITAL ALBUM『〇〇と二宮と2』

オフィスにの本店

https://office-nino.co.jp/honten/

二宮和也 OFFICIAL SITE

https://office-nino.co.jp/