¡È²¼È¾¿ÈËãáã¡É¤Ç¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Î´Ú¹ñ²Î¼ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º·ãÅÜ¡Ö¾¦Çä¤¹¤ë¤Ê¡×
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCLON¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥ì¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµñÈÝ¤µ¤ì¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Ö°Ø»Ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢Î©¤Ä
¥«¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥ì¤Ï5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö»ä¤Ï²¼È¾¿ÈËãáã¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²Êä½õÁõÃÖ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¤¤ÊÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¼°¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµëÌý¸ý¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½õ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯¶á¤¯½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÌäÂê¤Ê¤¯µëÌý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü½é¤á¤Æ½õ¤±¤òÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£°ìÀ¸ÉÔÊØ¤ÊÂÎ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢5Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±«¤ÎÃæ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿´¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¾¦Çä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸·¤·¤¤°ì¸À¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥ì¤¬¼ÖÆâ¤Ç¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¥«¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥ì¤Ï2000Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢°ãË¡¤ËU¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²¼È¾¿ÈËãáã¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë