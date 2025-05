今月4日開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)の試合順が1日、榊原信行CEOがインスタライブで発表した。メインの第16試合はフェザー級タイトルマッチの王者クレベル・コイケvs.挑戦者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ、セミの第15試合は朝倉未来vs.鈴木千裕。第14試合は高木凌vs.秋元強真、第13試合は萩原京平vs.西谷大成。会見でバチバチの火花を散らしたヒロヤvs.篠塚辰樹は第5試合に行われる。また、メインの試合の国歌独唱を大友康平が務めることが発表された。

なお、ヘビー級グランプリ1回戦に出場予定だったイズラムベック・ベクティベック・ウルーが練習中の負傷により、全治2ヶ月と診断されたため欠場し、試合中止が決定。対戦予定だったアレクサンダー・ソルダトキンは、別の選手と6月14日に開催の『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPRO』で対戦する予定となることも発表された。●RIZIN男祭り(表記のない試合はMMAルール)・第16試合 フェザー級タイトルマッチ MMAクレベル・コイケvs.ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第15試合朝倉未来vs.鈴木千裕・第14試合高木凌 vs. 秋元強真・第13試合萩原京平 vs. 西谷大成・第12試合 RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント上田幹雄 vs. シビサイ頌真・第11試合 RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメントスダリオ剛 vs. ジョゼ・アウグスト・第10試合 RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメントマレク・サモチュク vs. ダニエル・ジェームズ・第9試合 スタンディングバウトルール皇治 vs. シナ・カリミアン・第8試合神龍誠 vs. 伊藤裕樹・第7試合中村大介 vs. 桜庭大成・第6試合ダニー・サバテロ vs. 太田忍・第5試合ヒロヤ vs. 篠塚辰樹・第4試合ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴・第3試合 キックボクシングルール朝久泰央 vs. ウザ強ヨシヤ・第2試合山本アーセン vs. 冨澤大智・第1試合平本丈 vs. 田丸辰・オープニングファイト第3試合佐々木大 vs. 中谷優我・オープニングファイト第2試合上田貴央 vs. ヴィニシウス・オープニングファイト第1試合 キックボクシングルール赤平大治 vs. 橋本楓汰