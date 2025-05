【しまむら:「スター・ウォーズ」コラボ】 5月4日15時 発売予定 価格:649円~

しまむらは、「スター・ウォーズ」とのコラボ商品を5月4日15時よりオンラインストアにて発売する。価格は枕カバーが649円など。

5月4日は、「スター・ウォーズ」劇中の名台詞「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを)」を由来とし、May the ForceとMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせで世界中のファンから「スター・ウォーズの日」とされている。

これにちなみ、しまむらは5月4日に「スター・ウォーズ」とのコラボ商品を発売。枕カバー、冷感ケット、収納ボックスといったアイテムがラインナップされる。

