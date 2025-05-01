¡ÚÆÃ½¸¡Û´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¿©¡¦¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡¡»Õ¾¢¤Î¡í¤»¤Ä»Ò¤Ð¤Ã¤Á¤ã¡í¤È°ì½ï¤Ë¼é¤ë¡¡½÷À¤ÎÄ©Àï¤ËÌ©Ãå
Àã¹ñ½©ÅÄ¤ÎÅÁÅý¿©¡¦¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡£
Ä¾Çä½ê¤Ë¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¾¦ÉÊ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²þÀµ¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤¬´°Á´»Ü¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿Åß¡£
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Î²þÀµ¡¡´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Ì¾¿Í
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¤¤¤Ö¤·ºî¶È¤Ï¡¢½©ÅÄ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢»°µÈÇÀ±à¤ÎÂåÉ½¡¦²ÃÆ£¥Þ¥ê¤µ¤ó¡£
»°µÈÇÀ±à¡¡²ÃÆ£¥Þ¥ê¤µ¤ó
¡Ö»äÅª¤Ë¤Ï¡¢Àá»Ò¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤Ö¤·¤¬°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¤¤¤Ö¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¤¤Ö¤·¾®²°¤âÀá»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ö¤·¾®²°¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÂç¹©¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
²Ð²Ã¸º¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3Æü¤«¤é5Æü¤«¤±¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³ºî¤ê¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤¤¤Ö¤·¶ñ¹ç¡£
¹â¶¶Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ª¤á¤Î¤À¤¬¡©¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬»Õ¾¢¤È¶Ä¤°¡¢¹â¶¶Àá»Ò¤µ¤ó89ºÐ¡£
40Ç¯¶á¤¯¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÄÒÊªÌ¾¿Í¤Ç¤¹¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤¤±öÇß¤À¡£±ö¤Ã¤±¤¬¤è¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó
¡ÖÌ£¤ÏÇöÌ£¤À¤â¤ó¤Ê¡¢¤¦¤Á¤Î¤Ï¤Ê¡×
Àá»Ò¤µ¤ó
¡ÖÄÒÊª¤Ã¤Æ¤è¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±öÊ¬¤Í¤Ð¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Í¡×
½©ÅÄ¤ÎÅÁÅý¿©¡¦¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡¢¤½¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤á¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¡¢89ºÐ¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤´¤·¤ã¤«¤ì¤ë¡ÊÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ë¡£¤ä¤á¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£²Ã¹©½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤é¤ì¤Í¤§¤â¤Î¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Î²þÀµ¡£
´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¾®²°¤Ë¡¢ÈÎÇäÍÑ¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö²¿¥¥íÄÒ¤±¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¡£½©ÅÄÈþ¿Í¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¹âÎð¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®²°¤Î²þ½¤¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡ÖÌîºÚ¤À¤±¤Ç¤À¤Ð¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤è¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍÆ°×¤Ç¤Í¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¤½¤ì¤Çº£ÅÙÄÒÊª¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¡¢ÄÒÊª¤òÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ´ó¤»¤Æ¤é¤Ã¤¿¡£´ó¤»¤ë¤Ë¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤è¡£¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×
²È¤´¤È¤ËÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥·¥Ô¤ÏÈëÅÁ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡£
ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Î°ÂÁ´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤¬¡¢¾Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤â¡ÄÄ¾Çä½ê¤Çµ¯¤¤¿°ÛÊÑ
Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÄÒÊª¤ò½Ð²ÙÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ê¤«¤»¤ó¡£
2·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬ÄÒ¤±¤¿¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤¬Ä¾Çä½ê¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¤ÎÅß¤ÎÊÝÂ¸¿©¤Ï¡¢º£¤äÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¡£
´ØÅì¤«¤é
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯½©ÅÄ¤ËÍè¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Ï¤Í¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¡£¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
À¸»º¼Ô¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÁ°¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡©¡×
Æ»¤Î±Ø¤Ê¤«¤»¤ó¡¡髙¶¶ÉÒ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÎãÇ¯¤Ï¡Ë¤³¤Á¤é¤ÎÂæ¤«¤é¤½¤Á¤é¤ÎÃ¼¤ÎÂæ¤Þ¤Ç¤º¤é¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ËèÇ¯20¸®¤Û¤É¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«5¸®¤Ë·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¹©½ê¤òÀ°È÷¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤«¡¢ÈÎÇä¤ò¤ä¤á¤ë¤«¡¢À¸»º¼Ô¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Ç¯°Ê¾å¡¢ÄÒÊª¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢º´¡¹ÌÚÍÎ»Ò¤µ¤ó¡£
µîÇ¯¡¢²Ã¹©½ê¤ò¿·Àß¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï600¥¥í¤Û¤É¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤òÄÒ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÍÎ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÈÎÇä¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»ÜÀß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çº£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤Îºî¤ê¼ê¤¬À½Â¤¤òÃÇÇ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢Â³¤±¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿À¸»º¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¡¿·¤¿¤Êºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"¤»¤Ä»Ò¤Ð¤Ã¤Á¤ã"¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÄÒÊªÌ¾¿Í¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£
Æ»¤Î±Ø¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ëÄÒÊª¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
髙¶¶¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¿Í¤ÎÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
»°µÈÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¡¢800Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢ÄÒÊª¤Î²Ã¹©½ê¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¡×
¥Þ¥ê¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤¤¤è¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¹ç¤¦¤Î¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ì¤À¤±¤É¡×
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³ºî¤ê¤ò¤ä¤á¤¿¤Ï¤º¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤âÍ¶¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¶¦Æ±¤Î²Ã¹©½ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¤Ì¤«¤ä±ö¡¢º½Åü¤òº®¤¼¤¿¡¢Àá»Ò¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶õµ¤¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ö¤µÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÄÒ¤±¤Í¤Ð¡¢´Ö¤µ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶õµ¤¤¬Æþ¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤°ー¤È¤ª¤µ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·ê¤¬¤¢¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÄÒ¤±¤Í¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬°¤¤¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¤âÂçÊÑ¤Êºî¶È¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¡ÖÀá»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤·¡£¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£¸å¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡Äº£Ç¯¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î½ÐÍè¤Ï¡©
ÄÒ¤±¤Æ¤«¤éÌó3¤«·î¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤è¤¯ÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¿§¸«¤ì¡£¤¤¤¤¤´¤È¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó
¡ÖÍýÁÛÅª¤À¤Ê¡×
Àá»Ò¤µ¤ó
¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¿§¤À¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó
¡Ö¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡×
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó
¡Ö¼ã¤¤¼Ô¤ËÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Í¡×
Àá»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢Íê¤â¤·¤¤ºî¤ê¼ê¤â°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£