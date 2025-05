BAND-MAIDが、TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』(TBS系)オープニングテーマソング「Ready to Rock」のイントロの“弾いてみた”動画の募集をアナウンスした。

同アニメでは、BAND-MAIDが各キャラクターのモーションキャプチャーアクターも務めている。そのプレイが忠実に再現された、アニメ本編で登場するLITEの「Ghost Dance」やmudy on the 昨晩の「YOUTH」など、実在するインストゥルメンタルロックバンドの名曲の演奏シーンも登場。さらに、実際にカバーした動画をBAND-MAIDメンバーのKANAMI(Gt)やAKANE(Dr)が投稿するなど、実在のバンドとアニメのコラボレーションが行われている。

今回、“弾いてみた”の課題曲となる「Ready to Rock」は、BAND-MAIDのメンバーそれぞれがプレイスキルを発揮している高難度なハードロックナンバーで、KANAMIによるお手本動画も公開。投稿された“弾いてみた”動画はKANAMI本人がチェックし、気になる動画はKANAMI自身のSNSにて取り上げる。投稿期間は、本日5月1日~31日まで。動画を投稿する際は、ハッシュタグ『#RtR弾いてみた』『#ロックレディ』の2つをつけてSNSでシェアしてほしいとのことだ。

なおBAND-MAIDは、5月10日の“メイドの日”から全国ツアー『BAND-MAID TOUR 2025』をスタート。初日公演のLINE CUBE SHIBUYAはソールドアウトしており、他公演も残り僅かとなっている。チケットは、5月3日より一般発売を開始予定だ。

<KANAMI コメント>

TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のOPテーマ「Ready to Rock」をお聞きいただきありがとうございます!このギターリフがですね!とても弾きごたえあるものなのでぜひ挑戦してみていただきたいのです♡ #RtR弾いてみた #ロックレディをつけていただけたら、わたくしKANAMIがチェックしにいっちゃうですわ♡

<KANAMIより奏法のアドバイス>

弾き方のアドバイスとしては、4弦2F人差し指をプリングから始まって4弦の開放弦をたくさん使いますので、指の運指を真似していただけたら弾きやすいかと思います!最後のフレーズは1弦・2弦7Fを押さえたらそのまま指は固定したまま14Fまで登っていくフレーズになります!そうすることで繋がりある独特な音がだせます♡難しかったら人差し指、中指、薬指を使ったら弾きやすいと思います♡ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね!きゃー!誰かやってくれるかな~どうかな~どきどき!!

(文=リアルサウンド編集部)