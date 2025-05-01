ÂÎ¤ò½ë¤µ¤ËÆë¤é¤·Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È½ëÇ®½ç²½·±Îý¡É¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÂÎ¸³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤·¤ó¤É¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ú²¬»³¡Û
²Æ¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤â°ÂÁ´¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð¤Ç¡Ö½ëÇ®½ç²½·±Îý¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¤âÆÃÊÌ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂÎ¤ò½ë¤µ¤ËÆë¤é¤·Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È½ëÇ®½ç²½·±Îý¡É¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÂÎ¸³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤·¤ó¤É¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ú²¬»³¡Û
ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤¬ÅþÍè¤¹¤ëÁ°¤ËÂÎ¤ò½ë¤µ¤ËÆë¤é¤·¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½ëÇ®½ç²½·±Îý¡×¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¾ÃËÉ½ð¤ÎÆÃÊÌ¹âÅÙµß½õÂâ¡¢ÈÖÄ®Ê¬½ð¤ÎÆÃÊÌ¾Ã²ÐÂâ¤Î11¿Í¡£²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç»È¤¦ËÉ²Ð°á¤òÃå¤Æ¡¢¿ÍÌ¿µß½õ·±Îý¤äÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ç¤Ï2019Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¹±Îã¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡Öº£¤¬Âç»ö¤è¡¢º£¤¬¤Í¡×
º£²óÆÃÊÌ¤Ë¡¢²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ê²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Áö¤ë¤Î¤Ï¡¢4³¬¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë°ì¼þ200¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥³ー¥¹¡£
¡Ê²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¤Ï¤¢¡Ä¡×
¡Ö4³¬¤ËÅþÃå¡¢¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡ª¤µ¤¢¡¢¤¤¤³¤¦¡ª¡×
¶õµ¤¸ÆµÛ´ï¤Î¥Ü¥ó¥Ù¤âÇØÉé¤¦¤ÈÁõÈ÷¤Î½Å¤µ¤ÏÌó20¥¥í¡£Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¤ÈÉé²Ù¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î·±Îý¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ê¥¤¥¹¥¦¡ª¡×
¡Ê²¬ÅÄÈþÆà»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö»ä¡¢¤¿¤Ã¤¿2¼þ¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¡×
¼ÂºÝ¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¥³ー¥¹¤ò20Ê¬´ÖÁö¤êÂ³¤±¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶ÉËÌ¾ÃËÉ½ð¡¡ÆÃÊÌ¹âÅÙµß½õÂâ¡¡ºû»³µ®¹°ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸½¾ì³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ê·±Îý¤ò¡Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ç¤Ï¡¢Çß±«Æþ¤ê¤Þ¤Ç5Æü¤Ë°ìÅÙ¤³¤Î·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Î¼Â¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£