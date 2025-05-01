£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î½É¼Ë¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¡¦ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç£²£°ÂåÃËÀ¤òºßÂðµ¯ÁÊ¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î½É¼Ë¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤¿£²£°ÂåÃËÀ¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È£±Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡¤¬¡¢£´·î£²£µÆü¤Ë£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î½É¼Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿£²£°ÂåÃËÀ¤ò¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î£±£¸Æü¤Ë½É¼Ë¤ò²¼¸«¡£¥É¥¢¤¬»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊÌÆü¤Ë°ìÅÙ¼¼Æâ¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿¸å¡¢Æ±·î£²£±Æü¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅö»þ¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ä¥×¥é¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÊªÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥¢¥É¥¢¡Ê£Á£Ä£Ï£Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÁÌ³ÉÔÍú¹Ô¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÀë¸À¡££±£²·î½é½Ü¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ºÅö½É¼Ë¤«¤éÂàµî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£